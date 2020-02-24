Бывший министр иностранных дел Украины Леонид Кожара может быть причастен к гибели предпринимателя Сергея Старицкого. Об этом 23 февраля сообщает Obozrevatel со ссылкой на источник

Убийство или суицид? Экс-глава правления канала «Интер» найден мертвым под Киевом © CC0, Pixabay убийству указывает ряд признаков.

В частности, на лице Старицкого нет следов, характерных для самостоятельного выстрела в упор. Кроме того, пистолет был зажат в руке погибшего, хотя он должен был выпасть при падении тела.

Помимо этого, в крови Кожары было зафиксировано 0,8 промилле алкоголя.

Источник предположил, что хозяин дома мог умышленно или неумышленно застрелить гостя, а после, испугавшись содеянного, вложить пистолет в его руку, чтобы отвести от себя подозрения.

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Есть свидетельства, что ранее бывший министр неоднократно стрелял во дворе своего дома, будучи в нетрезвом состоянии.

Об убийстве Сергея Старицкого в доме Леонида Кожары сообщалось 22 февраля. Изначально его смерть рассматривалась как суицид, но позже у следствия появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший не покончил с собой.

Старицкий был генеральным директором коммуникационного холдинга Atlantic Group. До этого он возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.