По словам собеседника издания, на причастность Кожары к убийству указывает ряд признаков.
В частности, на лице Старицкого нет следов, характерных для самостоятельного выстрела в упор. Кроме того, пистолет был зажат в руке погибшего, хотя он должен был выпасть при падении тела.
Помимо этого, в крови Кожары было зафиксировано 0,8 промилле алкоголя.
Источник предположил, что хозяин дома мог умышленно или неумышленно застрелить гостя, а после, испугавшись содеянного, вложить пистолет в его руку, чтобы отвести от себя подозрения.
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Есть свидетельства, что ранее бывший министр неоднократно стрелял во дворе своего дома, будучи в нетрезвом состоянии.
Об убийстве Сергея Старицкого в доме Леонида Кожары сообщалось 22 февраля. Изначально его смерть рассматривалась как суицид, но позже у следствия появились данные, которые дают основания предполагать, что погибший не покончил с собой.
Старицкий был генеральным директором коммуникационного холдинга Atlantic Group. До этого он возглавлял департамент международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.