Алкогольное название: Новые Санжары переименовали в провинцию Бухань

Хулиганы в Википедии «переименовали» населенный пункт Новые Санжары в Полтавской области после протестов в связи с приездом туда эвакуированных украинцев из Китая

В статью Википедии внесли поправку после того, как в населенном пункте произошли массовые столкновения с полицейскими — из-за-того что в местный санаторий МВД везли украинцев, эвакуированных из охваченного эпидемией коронавируса Китая.

Дошло до того, что люди швырялись камнями и били стекла в автобусах, в которых ехали эвакуированные. Более того — на многочисленных видеозаписях инцидента видно, что солидная часть протестующих серьезно употребляла алкогольные напитки.

Позже правка о «провинции Бухань» была удалена, поскольку администраторы Википедии расценили ее как акт вандализма.

Но затем в статью про Новые Санжары вносились и другие изменения. К примеру, кто-то предложил заменить слово «жители» Новых Санжар на «алкаши».