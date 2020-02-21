Цель российской стороны якобы заключается в том, чтобы нынешнего президента США Дональда Трампа переизбрали.
По данным издания, раскрытие этой информации вызвало недовольство со стороны главы Белого дома и конгрессменов-республиканцев.
Некоторые представители разведки были против того, чтобы озвучивать заявления о «вмешательстве» российской стороны в выборы на встрече с конгрессменами. Они сочли это тактической ошибкой, поскольку предупреждение было оглашено в слишком резких выражениях.
В апреле прошлого года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.