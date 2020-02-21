Сотрудники американских разведывательных служб предупредили Палату представителей Конгресса США о намерении России вмешаться в ход президентских выборов 2020 года. Об этом 20 февраля сообщает The New York Times

Предвыборная паранойя. Кавычки как доказательство вмешательства России в выборы в США © commons.wikimedia.org, acaben Дональда Трампа переизбрали.

По данным издания, раскрытие этой информации вызвало недовольство со стороны главы Белого дома и конгрессменов-республиканцев.

Некоторые представители разведки были против того, чтобы озвучивать заявления о «вмешательстве» российской стороны в выборы на встрече с конгрессменами. Они сочли это тактической ошибкой, поскольку предупреждение было оглашено в слишком резких выражениях.

В апреле прошлого года был опубликован полный текст доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года. Согласно его выводам, российское ГРУ (ГУ) передало в WikiLeaks материалы Демократической партии США. Предметом расследования также была возможная связь Трампа и российского правительства. Авторы доклада пришли к выводу, что сговора между Трампом и Россией не было.