Эвакуированные из Китая украинцы, прибывшие на карантин в Новые Санжары, были шокированы «теплым» приемом местных жителей. Об этом 20 февраля на своей странице в Facebook рассказал директор балетной труппы FashionPa из Кривого Рога Владимир Богданов. Среди эвакуированных оказались 17 его подопечных

Коронамайдан. Самолет с эвакуированными из Китая вызвал в Украине беспорядки © REUTERS, Valentyn Ogirenko | REUTERS, Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Все здоровы, все хорошо, температуры нет, симптомов нет. Есть шок от дороги, негатива и дикости людей!» — пишет Богданов.

Он отметил, что его команда принципиально не давала комментарии СМИ, чтобы не навредить тем, кого эвакуировали.

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«Я готов поехать к своим ребятам и провести с ними время на карантине, мне не страшно! Спасибо родителям и родственникам ребят за терпение, они пережили тяжелое время ожидания. Все будет хорошо!» — добавил руководитель труппы.

В четверг, 20 февраля, в Харькове приземлился самолет с гражданами Украины и иностранцами, эвакуированными из охваченного коронавирусом Китая. Людей доставили в санаторий в поселке Новые Санжары, где местные жители встретили их массовыми протестами и горящими покрышками — они требовали, чтобы «зараженных» увезли в другое место.