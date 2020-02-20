Выступление президента Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции можно охарактеризовать как эффектное, но абсолютно неэффективное. Об этом 20 февраля в интервью изданию Украина.ру рассказал глава «Медиасоюза Украины», политолог Иван Миглазов

По словам собеседника издания, выступление Зеленского в Мюнхене содержало хорошо известные тезисы его предшественника Петра Порошенко.

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«Мы снова услышали завывания Порошенко о том, что война не на Украине, а в Европе, только теперь из уст Зеленского. Что безопасность Украины — это безопасность Европы, скрытые претензии к странам Европы по поводу угасающего конфликта в Донбассе. Европа уже устала и нее хватает своих проблем: с мигрантами, с Сирией, с "желтыми жилетами", с экономикой. Грубо говоря, плевать хотела Европа на Украину и ее проблемы», — сказал Миглазов.

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