Глава «Медиасоюза Украины» политолог Иван Миглазов в интервью изданию Украина.ру рассказал, на какие шаги должен пойти президент Украины, если в самом деле захочет добиться прекращения войны в Донбассе

- Иван, на минувшей неделе в Мюнхене состоялась Конференция по безопасности. Выступал на ней и президент Владимир Зеленский. В своей речи он упрекнул европейских лидеров в недостаточном внимании к Украине. Да и в целом со стороны участников конференции интерес к его выступлению был весьма скромный. Означает ли это, что в Европе сформировалась усталость от украинской проблемы?

— Безусловно. Дело в том, что выступление на Мюнхенской конференции можно охарактеризовать как эффектное, но абсолютно неэффективное. То есть мы снова услышали завывания Порошенко о том, что война не на Украине, а в Европе — только теперь из уст Зеленского. Что безопасность Украины — это безопасность Европы, скрытые претензии к странам Европы по поводу угасающего конфликта в Донбассе.

Парадоксы Мюнхена: «исторический прогресс» по Косово и «частное мнение» по Донбассу © AP, Charles Platiau/Pool via AP | AP, Charles Platiau/Pool via AP | Перейти в фотобанк

Грубо говоря, плевать хотела Европа на Украину и ее проблемы. Люди, умеющие читать, писать и анализировать, прекрасно все это видят. Не хотят это видеть власти Украины.

Свою роль в развале Украины Европа уже сыграла. Европейские стервятники сидят в ожидании кончины Украины. Румыния, Венгрия, Польша без капли стыда и зазрения совести разорвут западные регионы.

Нищее и покорное население этих регионов будет радо достаться новому хозяину. Вот это роль Европы. Очень жаль, что Зеленский, как и его предшественник Порошенко, уповает на поддержку добрых дядей и теть на Западе, которые сделают все за него.

Проблема президента в том, что он до сих пор не понял, что реально ни он, ни страна Украина, никому не нужны.

Хочет ли Зеленский мира? Да, конечно, Зеленский хочет мира, он мечтает об этом, но не более того. Я всегда говорил в интервью, что президенту придется принести себя в жертву ради мира на Украине.

Однако, по словам Зеленского видно, что в жертву он приносить себя не намерен: мы видим риторику Порошенко. Что касается постоянного нытья о потерянных территориях, власти Украины уже проиграли самую важную битву. Это битва за людей. Но до них это не доходит.

Зеленский и призрак Порошенко в Мюнхене © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Не будут же предлагать украинский язык, на котором не говорят люди, там проживающие. Или сносить памятники, мемориальные доски, назвать улицы именами нацистов…

В экономическом плане Украине также нечего предложить. Плата за ЖКХ в три-четыре раза выше, чем в Донецке, проезд в транспорте также дороже на Украине.

Что еще могут власти Украины предложить людям Донбасса? Продать землю, как они сейчас это делают абсолютно неконституционным путем на Украине? Не исключаю, что в ближайшем будущем украинцы будут ездить на заработки в Донбасс, как это было в годы освоения Джоном Юзом донецких степей.

- Зеленский в Мюнхене заявил, что закончит войну за пять лет, но на днях состоялось очередное боестолкновение на линии разграничения под Луганском. Как вы считаете, кто стоит за этой провокацией?

— Однозначно говорить о том, кто виноват в эскалации конфликта, нельзя. Ни вы, ни я там не были. И та, и другая сторона обвиняют друг друга. Но кому сейчас после слов Зеленского о том, что нужно закончить войну за пять лет, выгодно обострение в Донбассе?

Я не верю, что республикам сейчас выгодно обострение в военном плане.

Цена войны и мира. Сколько уже потеряла Украина и сколько ей надо для восстановления Донбасса © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

Остановить войну в Донбассе очень просто. Нужно отдать приказ о прекращении военных действий и возвращении войск в места их дислокации. Другое дело, с каким сопротивлением придется встретиться президенту, который абсолютно не самостоятельный. И вот тут настоящий президент должен принести себя в жертву ради мира, о чем я говорил.

Не получится одновременно угодить нацистам, праворадикалам, Соросу и остановить войну.

- Если говорить об украинском обществе в целом, есть ли надежда на национальное примирение? Ведь если судить по тому, как сейчас встречают эвакуированных из Уханя соотечественников, создается впечатление, что украинцы крайне нетерпимы по отношению к тем, кто потенциально представляет для них угрозу.

— Хочу сказать, то люди сейчас устали и деморализованы. Экономическая ситуация порождает новые страхи перед чем бы то ни было. И вот появился новый враг — коронавирус, и люди готовы отречься от своих соотечественников.

Понятно, что это с отрицательной стороны характеризует жителей Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей. Здесь можно провести аналогию и в отношении людей из Донбасса: захотят ли жители западных регионов с ними дружить

«Поднебесная сотня». Во Львове и Тернополе блокируют дороги из-за коронавируса © скриншот видео Тернополяни Тернопіль

Хотя могу сказать, что в западных регионах есть определенное количество адекватных людей. Но шесть лет благодаря нацистской пропаганде растет поколение людей с искаженной психикой.

- Одно из громких кадровых назначений в команде Зеленского — это смена руководства Офиса президента, глава которого считается вторым человеком в государстве. Андрея Ермака считают главным переговорщиком с Россией. Как вы считаете, удастся ли ему наладить отношения с Россией на переговорах с Дмитрием Козаком, который пришел на смену Владиславу Суркову?

— Насколько мне известно, у Суркова было свое видение, он не соглашался с тем, чтобы ДНР и ЛНР оставались в своих границах. Дмитрий Козак больше идет на уступки украинской стороне. Козак и Ермак находятся в приятельских отношениях. Думаю, что назначение Ермака положительно скажется на российско-украинских отношениях. Понятно, что то, что выбрасывается в средства массовой информации, может кардинально отличаться от уже принятых решений по Донбассу.

Думаю, Ермак будет ключевой фигурой, но опять-таки без президента у него не хватит полномочий.