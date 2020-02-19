Сообщение о нападении на 56-летнюю директора одного из местных предприятий поступило в полицию 18 февраля. Члены преступной группы посадили ее в свой автомобиль Volkswagen Passat, забрали у нее сумку и телефон.
Когда машина, в которой везли похищенную женщину, ехала по улице Феодосийской, ее заблокировали представители подразделения КОРД и провели задержание. Женщину освободили и вернули ей личные вещи.
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В преступной группе состояли четверо местных жителей, возрастом от 31 до 43 лет. Двое из них уже были судимы за разбойные нападения.
По факту произошедшего открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Похитителям грозит до 10 лет лишения свободы.