Можно не предлагать депутатам Верховной Рады составить парламентскую делегацию для поездки в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, а просто поехать туда всем тем, кто считает себя наследниками победителей. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый

Так правозащитник прокомментировал предложение сопредседателя «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадима Рабиновича создать делегацию депутатов Верховной Рады для поездки в Москву на Парад Победы 9 мая. Это предложение прозвучало на согласительном совете руководителей парламентских фракций 17 февраля и сразу же вызвало шквал критики со стороны националистически настроенных политиков.

В партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» возмутились тем, что руководство Рады в ходе заседания согласительного совета не отреагировало на «провокацию». Позднее в «Евросолидарности» выпустили заявление с требованием к президенту Владимиру Зеленскому «публично заявить, допускает ли он свое участие в так называемом Параде Победы в Москве 9 мая 2020 года». Провал пропаганды: 83% украинцев считают 9 Мая великим праздником © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В Великой Отечественной войне воевал советский народ против немецко-фашистских захватчиков, ублюдков и преступников. И каждый себя может в исторической перспективе ассоциировать либо с одной стороной, либо с другой. Понятно, что те, кто проиграл в этой войне, им праздновать нечего. И им, конечно, не хочется, чтобы их, сторонников той идеологии, потомков носителей этой идеологии, тыкали носом в эти вещи», — сказал по этому поводу Гожый.

«Хорошо, конечно, что Вадим Рабинович внес такое предложение, — продолжил адвокат. — Это отличный политический ход, чтобы привлечь внимание общества. Но, я думаю, этого не надо было делать, а надо просто каждому, кто считает это необходимым, просто поехать на парад».

Ранее лидеры 17 стран подтвердили свое участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве.

Полностью текст интервью читайте на сайте издания Украина.ру.