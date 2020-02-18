Украинские политики открыто заявляют, что не намерены выполнять Минские соглашения. Поскольку этим соглашениям нет альтернативы, ожидать подвижек в мирном процессе в ближайшее время не приходится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал украинский адвокат и правозащитник Андрей Гожый

- Андрей, случайно ли нынешнее обострение ситуации на Донбассе, или же это сознательная попытка затормозить или совсем сорвать мирный процесс? Обострение произошло как раз там, где ранее производили развод сил…

— Мы видим, что после последней встречи в «Нормандском формате», после не очень-то удачного развода войск, поскольку он сопровождался массой скандалов, провокаций, попыток срыва, политическая жизнь шла по пути обострения ситуации на Донбассе. В команде Владимира Зеленского постоянно звучали заявления, что Минские соглашения надо менять, что их никто выполнять не будет.

А теперь самый, на данный момент, влиятельный человек в стране, (глава МВД Украины — Ред.) Арсен Аваков заявил, что никакой полной амнистии на территории республик не будет, хотя это предусмотрено Минскими соглашениями, что необходимо принять закон о коллаборантах, и что амнистии будут подлежать только учителя, врачи и мелкие клерки.

Это позиция правительства — не выполнять Минские соглашения. Мы видим, что слова Авакова расходятся с мнением Зеленского, по крайней мере, ранее озвученным. Но я более склонен доверять словам Авакова.

- Почему?

— Президенты меняются, а Аваков остаётся. У нас уже третий (после Майдана — Ред.) глава государства, был Турчинов, был Порошенко, теперь Зеленский, а Аваков на своём месте остаётся, и только укрепляется. Поэтому его словам верится больше. Нынешнее обострение ситуации на Донбассе — следствие всей этой политики, поскольку буржуазии и колониальной администрации война выгодна. Поэтому война будет продолжаться. Аваков придумал, как вернуть Донбасс под контроль Киева © Twitter, Арсен Аваков/Yulia Babych | Перейти в фотобанк

- Нет совсем надежд на какие-то подвижки в мирном процессе?

— Если правящая элита и правительство заявляют о том, что не собираются выполнять Минские соглашения, а альтернативы им нет, о чём говорят и мировые лидеры, то какие могут быть подвижки. Конечно, их не приходится ожидать.

- Мы говорим о настрое украинской элиты. Может быть, внешнее давление способно сделать её более миролюбивой? На Мюнхенской конференции даже предлагался — со скандалом, правда — очередной мирный план…

— Мюнхенская конференция обнажила нарастающее мировое противостояние, показала, скажем так, перестановку акцентов. Например, Германия стала проявлять недружественную политику по отношению к Российской Федерации, на конференции министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, что Россия «гибридными атаками и пренебрежением к территориальному суверенитету давит на европейские государства — от Украины до Латвии, Литвы и Эстонии…».

Подобные заявления стали звучать после того, как Дональд Трамп прозрачно намекнул, что, мол, торговый баланс у нас (у США — Ред.) с Германией не в пользу Штатов, и надо бы как-то это дело равнять, и неплохо было бы равнять покупкой энергоресурсов в США. Вот Германии и приходится теперь резко менять свою политику.

При этом второй крупный игрок в Европе, Франция, наоборот, стала заявлять, что с Россией надо бы мириться, участвовать в урегулировании конфликта и искать точки соприкосновения. Видим такой неожиданный поворот. То есть, крупные игроки в глобальных вопросах разошлись в разные стороны.

Поэтому сомнительно, что кто-то будет оказывать давление на Киев, принуждая идти по пути к миру. Опять дороги у всех разошлись, у всех свои интересы. Экономика вышла на первый план, не до Украины.

Зеленский же никакой внятной позиции продемонстрировать не смог и продолжает своё сидение на трёх стульях. Он не то что не может повлиять на какие-то политические процессы, а не способен это сделать. Даже свой правительство и свою фракцию он не может в одно русло повернуть. Поэтому я очень сомневаюсь в возможности быстрого решения конфликта. Слуцкий: Мюнхенская конференция показала отсутствие западного единства © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк

- Зато мы видим, что и фракция «Слуга народа», и правительство действуют в одном русле, когда речь идёт о продаже земли, о продаже и сдаче в концессию стратегических предприятий. Прозвучало заявление, что даже больницы и университеты хорошо бы отдать в концессию… Здесь полное единство. Как оцениваете ситуацию вокруг законопроекта ор продаже земли — будут продавливать?

— Конечно, будет продавливание. Раз Украине уготована роль аграрно-сырьевого придатка, то должен быть агрессивный, минимально зарегулированный рынок земли, создание кластеров, латифундий, огромных корпораций. Что и происходит.

При этом мы видим абсолютно наплевательское отношение власти к общественному мнению. Это ещё один яркий маркер, указывающий на присутствие здесь всё-таки колониальной администрации. Потому что украинский финансово-промышленный олигархат, который правил страной до этого, всё-таки реагировал на народное мнение, и очень болезненные вопросы откладывал. Теперь же мы видим, что пришла группа людей, которые не имеют никаких ни политических, ни исторических амбиций, они пришли сделать грязную работу, и они её сделают в любом случае.

Задача сейчас поставлена очень простая: уничтожение остатков финансово-промышленного олигархата — того, что правил страной последние тридцать лет. И перевод Украины в статус просто колониально-сырьевого придатка. Понятно, что при этом происходит ревизия невыгодных для компрадорской буржуазии отраслей — в частности, в это список попадают система охраны здоровья и система образования.

Богатые могут и в Европу поехать поучиться, а бедным образование не нужно. Отдать в концессию университеты — мы же понимаем, что это означает их уничтожение. А ведь университеты выполняют большую культурную и социальную функцию, являются центрами науки и развития… Кроме того, это всегда были рассадники свободомыслия. Колониальной администрации этого не нужно. Если что, можно будет выучить кого-то и в метрополии. Теплов: Не рынок земли плох сам по себе, а предлагаемый закон никуда не годится © Facebook, виталий теплов | Перейти в фотобанк

- На согласительном совете руководителей парламентских фракций 17 февраля сопредседатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович предложил сформировать делегацию для поездки в Москву на Парад Победы 9 мая. Насколько это реально в нынешних условиях? Предложение депутата вызвало волну возмущения у патриотов — в кавычках.

— В Великой Отечественной войне воевал советский народ против немецко-фашистских захватчиков, ублюдков и преступников. И каждый себя может в исторической перспективе ассоциировать либо с одной стороной, либо с другой. Понятно, что те, кто проиграл в этой войне, им праздновать нечего. И им, конечно, не хочется, чтобы их, сторонников той идеологии, потомков носителей этой идеологии, тыкали носом в эти вещи.

Хорошо, конечно, что Вадим Рабинович внёс такое предложение. Это отличный политический ход, чтобы привлечь внимание общества. Но, я думаю, этого не надо было делать, а надо просто каждому, кто считает это необходимым, просто поехать на парад.

- Рабинович сказал, что они — я так понимаю, представители ОПЗЖ — поедут на празднование 75-летия Победы в Москву в любом случае.

— И правильно сделают. Вадим Рабинович представляет ту национальность, которая очень сильно пострадала от действий фашистов. Хорошо бы, чтобы он и Зеленскому рассказал о том, благодаря чьим солдатам их нация вообще смогла продолжить существование. И о том, благодаря какой стране было создано государство Израиль, и кто его сохранил. Неплохо было бы освежить это в памяти.

- Наверное, дело всё же не в национальностях…

— Конечно. Великая Отечественная война не была войной национальностей. И к нам не одни немцы пришли, и освобождали Европу не только мы. Это была война ценностей. Эта борьба продолжается и сегодня.