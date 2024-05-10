https://ukraina.ru/20240510/1054977724.html

Леонков: Путин дал ядерное обещание Украине, про остальных речи не было

Леонков: Путин дал ядерное обещание Украине, про остальных речи не было - 10.05.2024 Украина.ру

Леонков: Путин дал ядерное обещание Украине, про остальных речи не было

Западные политики рисуют Москве красные линии. В их числе прорыв фронта до Киева или Одессы. Однако такие заявления - не что иное, как попытка поднять эскалацию конфликта до уровня Третьей мировой войны

2024-05-10T07:15

2024-05-10T07:15

2024-05-10T07:15

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владимир путин

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обещания

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украина.ру

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россия

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Он подчеркнул, что Россия до последнего пыталась вразумить западных политиков, но теперь Москве осталось только одно: не допустить Третьей мировой войны, несмотря на все старания Запада ее развязать. Ядерные учения, анонсированные на днях Владимиром Путиным, как раз и призваны сдержать горячие головы в Вашингтоне.В то же время, отметил эксперт, есть риск, что и в этот раз Вашингтон не услышит Москву."После того как Россия объявила о проведении учений, реакция США была следующей: "Мы не будем обращать на это внимание, потому что для них этой опасности не существует". Но они забывают другие слова нашего президента: в случае такой эскалации ответные меры будут применяться по центрам принятия решений, которые находятся не на территории Украины. А главный центр принятия решений - это США.Наш президент не раз говорил, что на территории Украины мы никогда не будем применять ядерное оружие. Значит, все остальные территории стран-агрессоров под это определение не попадают. И Запад должен это понять", - заявил Леонков.ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле КиеваРанее в интервью изданию Украина.ру американский политолог Грег Вайнер отметил, что именно падение Киева в Вашингтоне считают той самой гранью, которую можно считать поражением Украины на поле боя.При этом, оговорился Вайнер, Вашингтон готов спонсировать киевский режим, а вот отправлять своих военных на Украину, вопреки недавним словам демократа-конгрессмена Хакима Джеффриса, США не собираются.На днях демократ-конгрессмен Хаким Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS, что США могут ввести войска на Украину, если та потерпит поражение в конфликте с Россией.На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Москвой, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием."Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждениеВ результате 6 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Все кричали, что Россия на это не пойдет: американский политолог прокомментировал ядерные учения ПутинаРанее замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО

https://ukraina.ru/20240507/1054955211.html

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новости, владимир путин, ядерное, обещания, украина, украина.ру, запад, россия, красные линии