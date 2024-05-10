Леонков: Путин дал ядерное обещание Украине, про остальных речи не было - 10.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240510/1054977724.html
Леонков: Путин дал ядерное обещание Украине, про остальных речи не было
Леонков: Путин дал ядерное обещание Украине, про остальных речи не было - 10.05.2024 Украина.ру
Леонков: Путин дал ядерное обещание Украине, про остальных речи не было
Западные политики рисуют Москве красные линии. В их числе прорыв фронта до Киева или Одессы. Однако такие заявления - не что иное, как попытка поднять эскалацию конфликта до уровня Третьей мировой войны
2024-05-10T07:15
2024-05-10T07:15
новости
владимир путин
ядерное
обещания
украина
украина.ру
запад
россия
красные линии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040182163_528:540:2436:1613_1920x0_80_0_0_baef7e62e8a2ccaa83a4dd1e347812d0.jpg.webp
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Он подчеркнул, что Россия до последнего пыталась вразумить западных политиков, но теперь Москве осталось только одно: не допустить Третьей мировой войны, несмотря на все старания Запада ее развязать. Ядерные учения, анонсированные на днях Владимиром Путиным, как раз и призваны сдержать горячие головы в Вашингтоне.В то же время, отметил эксперт, есть риск, что и в этот раз Вашингтон не услышит Москву."После того как Россия объявила о проведении учений, реакция США была следующей: "Мы не будем обращать на это внимание, потому что для них этой опасности не существует". Но они забывают другие слова нашего президента: в случае такой эскалации ответные меры будут применяться по центрам принятия решений, которые находятся не на территории Украины. А главный центр принятия решений - это США.Наш президент не раз говорил, что на территории Украины мы никогда не будем применять ядерное оружие. Значит, все остальные территории стран-агрессоров под это определение не попадают. И Запад должен это понять", - заявил Леонков.ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле КиеваРанее в интервью изданию Украина.ру американский политолог Грег Вайнер отметил, что именно падение Киева в Вашингтоне считают той самой гранью, которую можно считать поражением Украины на поле боя.При этом, оговорился Вайнер, Вашингтон готов спонсировать киевский режим, а вот отправлять своих военных на Украину, вопреки недавним словам демократа-конгрессмена Хакима Джеффриса, США не собираются.На днях демократ-конгрессмен Хаким Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS, что США могут ввести войска на Украину, если та потерпит поражение в конфликте с Россией.На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Москвой, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием."Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждениеВ результате 6 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.Все кричали, что Россия на это не пойдет: американский политолог прокомментировал ядерные учения ПутинаРанее замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО
https://ukraina.ru/20240507/1054955211.html
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0a/1b/1040182163_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_3dd3d6c2092eed992370fac3d0058efc.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, владимир путин, ядерное, обещания, украина, украина.ру, запад, россия, красные линии
Новости, Владимир Путин, ядерное, обещания, Украина, Украина.ру, Запад, Россия, красные линии

Леонков: Путин дал ядерное обещание Украине, про остальных речи не было

07:15 10.05.2024
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкВоенно-морской музейный комплекс "Балаклава"
Военно-морской музейный комплекс Балаклава - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Читать в
Западные политики рисуют Москве красные линии. В их числе прорыв фронта до Киева или Одессы. Однако такие заявления - не что иное, как попытка поднять эскалацию конфликта до уровня Третьей мировой войны
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.
Он подчеркнул, что Россия до последнего пыталась вразумить западных политиков, но теперь Москве осталось только одно: не допустить Третьей мировой войны, несмотря на все старания Запада ее развязать. Ядерные учения, анонсированные на днях Владимиром Путиным, как раз и призваны сдержать горячие головы в Вашингтоне.
В то же время, отметил эксперт, есть риск, что и в этот раз Вашингтон не услышит Москву.
"После того как Россия объявила о проведении учений, реакция США была следующей: "Мы не будем обращать на это внимание, потому что для них этой опасности не существует". Но они забывают другие слова нашего президента: в случае такой эскалации ответные меры будут применяться по центрам принятия решений, которые находятся не на территории Украины. А главный центр принятия решений - это США.
Наш президент не раз говорил, что на территории Украины мы никогда не будем применять ядерное оружие. Значит, все остальные территории стран-агрессоров под это определение не попадают. И Запад должен это понять", - заявил Леонков.
ИНТЕРВЬЮ АЛЕКСЕЙ ЛЕОНКОВ: Россия точечно ударит по Западу в стиле Ирана, чтобы Польша не заменила ВСУ возле Киева
Ранее в интервью изданию Украина.ру американский политолог Грег Вайнер отметил, что именно падение Киева в Вашингтоне считают той самой гранью, которую можно считать поражением Украины на поле боя.
При этом, оговорился Вайнер, Вашингтон готов спонсировать киевский режим, а вот отправлять своих военных на Украину, вопреки недавним словам демократа-конгрессмена Хакима Джеффриса, США не собираются.
На днях демократ-конгрессмен Хаким Джеффрис заявил в интервью телеканалу CBS, что США могут ввести войска на Украину, если та потерпит поражение в конфликте с Россией.
На прошедшей неделе президент Франции Эммануэль Макрон пообещал отправить французские войске на Украину, если Россия прорвет линию фронта на Украине. О возможности вторжении войск стран НАТО на Украину, чтобы воевать с Москвой, говорили также отдельные политики в Польше и Прибалтике, а чуть раньше министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон допустил возможность ударов ВСУ по территории России британским оружием.
"Красные линии" НАТО: безответственный трёп и стратегический тупик Запада
"Домакронились и докэмеронились". Россия делает Западу очередное предупреждение
В результате 6 мая Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что лидер страны Владимир Путин отдал приказ провести внеплановые учения с применением нестратегического ядерного оружия.
Все кричали, что Россия на это не пойдет: американский политолог прокомментировал ядерные учения Путина
Ранее замначальника главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов отметил, что российские военные ежедневно продвигаются в зоне СВО, освобождая "достаточно серьезные участки", и к концу мая - началу июня добьются ощутимого результата в зоне специальной военной операции.
ВСУ посыпались: Алаудинов назвал сроки ощутимого результата в зоне СВО
ВСУ украинский военнослужащий партизан лес танк подбитый оружие - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
7 мая, 16:53
Новый этап конфликта. Ближайшие месяцы Украина может не пережитьВСУ подходят к тому рубежу, когда целая совокупность факторов складывается против них, и всё может решиться до конца 2024 года, а то и раньше
 
НовостиВладимир ПутинядерноеобещанияУкраинаУкраина.руЗападРоссиякрасные линии
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:43Евгений Ющук: Если Россия сбросит бомбу на Париж из-за Украины, придётся решать много вопросов
08:00Как Галичина стала частью Русского мира
07:15Леонков: Путин дал ядерное обещание Украине, про остальных речи не было
07:00"Взрывать мост через Амур": Храпач ответил, что киевский режим предпримет перед новым "контрнаступом"
06:45"Было бы неплохо пойти на Киев": эксперт о том, почему украинские элиты уже готовят запасные аэродромы
06:29Угледар, Северск и Торецк: эксперт раскрыл, каким способом ВС РФ замкнут три котла вокруг ВСУ
06:15Не надо недооценивать противника: подполковник ФСБ рассказал, чем грозят России F-16 на Украине
05:59Главное, чтобы Байден не перепутал имя: историк сравнил передачу власти в США с болезнью влюбленных
05:45Первые "200 лет войны самые сложные": эксперт о том, почему войска Запада станут "мальчиками для битья"
05:28Могут гибнуть сотнями: Вайнер объяснил, почему американцы не французы
05:14Попадут в котел или "разбегутся по домам": военный эксперт объяснил, какую дилемму должны решить ВСУ
05:02Американский политолог: получив кресло президента, Мишель Обама исполнит мечту мужа
04:45Аналитик предложил "рвануть тактический заряд" в ходе российских учений по применению ядерного оружия
04:31Вайнер об "Иностранном легионе" Франции: смерть американских граждан на Украине - это другое
04:15Подполковник ФСБ ответил, почему Россия не уничтожила ATACMS "на подвозе", и чем это в итоге грозит
04:00Ветеран-интернационалист рассказал, что происходит в Афганистане после бегства американских военных
19:00День Победы, провокации в Германии, атака на НПЗ в Башкирии. Итоги 9 мая на Украине
18:07"Попадут в наши добрые мягкие лапы": Ищенко о судьбе Зеленского и Ко и о переговорах с Украиной
18:00"Если бы они не убежали". Военный эксперт о том, почему ни у ВС РФ, ни у ВСУ в Донбассе нет слабых мест
17:45Дело не в том, что мы сильные. Эксперт о том, что начнется с Польшей, если она решит повоевать с Россией
Лента новостейМолния