Партия бывшего главы украинского государства Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») заявила, что президент Владимир Зеленский должен публично сказать, намерен ли он участвовать в Параде Победы в Москве 9 мая

Украина должна быть на параде к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в Москве – Рабинович © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

«Считаем, что уже настал тот момент, когда президент Владимир Зеленский должен четко публично заявить, допускает ли он свое участие в так называемом параде Победы в Москве 9 мая 2020 года. Президент Зеленский и его политическая сила должны сообщить обществу, собирается ли он ехать на парад в Москве и присоединиться к делегации реваншистов из ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа — За жизнь" — ред.)», — сказано в заявлении «ЕС».

При этом в партии Порошенко возмутились тем, что руководство Рады в ходе заседания согласительного совета не отреагировало на предложение представителя ОПЗЖ.