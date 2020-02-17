Лидеры 17 стран уже подтвердили свое участие в праздничных мероприятиях в Москве, а депутат Верховной Рады Вадим Рабинович (ОПЗЖ) предлагает сформировать в парламенте делегацию для поездки в Россию 9 мая.
«Считаем, что уже настал тот момент, когда президент Владимир Зеленский должен четко публично заявить, допускает ли он свое участие в так называемом параде Победы в Москве 9 мая 2020 года. Президент Зеленский и его политическая сила должны сообщить обществу, собирается ли он ехать на парад в Москве и присоединиться к делегации реваншистов из ОПЗЖ ("Оппозиционная платформа — За жизнь" — ред.)», — сказано в заявлении «ЕС».
При этом в партии Порошенко возмутились тем, что руководство Рады в ходе заседания согласительного совета не отреагировало на предложение представителя ОПЗЖ.