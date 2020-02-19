«Второй раз просто приехать, послушать западных партнеров и сказать, что мы не согласны, — этого уже никто не допустит. Будут требовать от Зеленского конкретных действий. Например, законопроектов по выборам, амнистии и особому статусу. Чтобы был прогресс в политической части», — пояснил эксперт.
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Зеленский, продолжил Молчанов, не контролирует ситуацию на линии разграничения, председатель контактной группы Леонид Кучма ведет двойную игру (максимально затягивал закрепление «формулы Штайнмайера»), а эффективность работы МИДа очень низка.
«Пристайко пока не проявил себя как полноценный дипломат. Да, он не говорит глупостей, как Климкин, но какой-то проактивной позиции. Если не брать фактор Донбасса, то политика по линиям Киев — Брюссель и Киев — Вашингтон почти вся провалена», — категоричен политолог.
Также, по его мнению, Зеленский не продумывает свои зарубежные визиты, в то время как посетивший Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил от этой встречи все, что хотел, уколов Москву в вопросе Крыма и добившись обещания выдать Анкаре укрывшихся на Украине турецких оппозиционеров.
Визит Зеленского в Италию, добавил специалист, также не запомнился ничем, кроме призыва освободить осужденного «атошника» Виталия Маркива и встречи с Папой Римским, а для привлечения реальных инвестиций из разных стран также не было сделано ничего.