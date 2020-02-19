Намеченный на весну нормандский саммит станет определяющим для президента Украины Владимира Зеленского, поскольку ему нужно будет предоставить конкретный план действий по урегулированию донбасского конфликта. Об этом рассказал политолог Кирилл Молчанов в недавнем интервью Ukrlife.TV

Манчук: Зеленский сказал, что мир будет через пять лет, — значит, надо воевать дальше © А. Манчук

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Зеленский, продолжил Молчанов, не контролирует ситуацию на линии разграничения, председатель контактной группы Леонид Кучма ведет двойную игру (максимально затягивал закрепление «формулы Штайнмайера»), а эффективность работы МИДа очень низка.

«Пристайко пока не проявил себя как полноценный дипломат. Да, он не говорит глупостей, как Климкин, но какой-то проактивной позиции. Если не брать фактор Донбасса, то политика по линиям Киев — Брюссель и Киев — Вашингтон почти вся провалена», — категоричен политолог.

Также, по его мнению, Зеленский не продумывает свои зарубежные визиты, в то время как посетивший Киев президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил от этой встречи все, что хотел, уколов Москву в вопросе Крыма и добившись обещания выдать Анкаре укрывшихся на Украине турецких оппозиционеров.

Визит Зеленского в Италию, добавил специалист, также не запомнился ничем, кроме призыва освободить осужденного «атошника» Виталия Маркива и встречи с Папой Римским, а для привлечения реальных инвестиций из разных стран также не было сделано ничего.