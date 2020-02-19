«Вчера, впервые после многомесячных приглашений, я пришла на телеканал «Наш». Ведущий в студии час вспоминал исключительно Порошенко, который уже давно не у власти… На вопросы типа: "а ошибки на Майдане можно было не допускать, чтобы избежать революции?", вежливо призвала ведущего не унижать память погибших Героев в годовщину расстрелов», — написала она.
Далее, по словам Геращенко, в студию по видеосвязи включился журналист Анатолий Шарий, после чего она попрощалась со зрителями и ушла.
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Депутат объяснила, что свой поступок тем, что «не собирается участвовать в гибридных войнах против Украины».
Геращенко также призналась, что решение посетить студию телеканала «Наш» и попробовать там донести позицию — было ошибкой. Также она заявила, что телеканал вошел в ее список СМИ, которым она не дает интервью и не ходит на эфиры.