Ранее в этот день парламент страны окончательно одобрил изменения в Уголовный кодекс, направленные на борьбу с преступной иерархией. За проголосовали 73 депутата, против — 20, воздержались — 15.
Теперь создание уголовной группировки будет караться лишением свободы сроком на 5-10 лет, причем наказание ужесточается, если преступная организация создана «вором в законе» или «авторитетом».
«Приняв поправки, законодательный орган урегулировал сферу отношений, формирующихся в узком кругу лиц, которые не распространены в нашем обществе, но изредка проявляются негативным образом», — расплывчато сообщила пресс-служба армянского президента.
Саркисян также отметил, что теперь в законе закреплены новые понятия, и призвал соблюдать основные права и свободы человека, закрепленные в Конституции.
Однако «воры в законе» уже подготовили «симметричный ответ» армянским властям, пишет местная газета Грапарак.
По ее данным, еще в декабре в Армению слетелись криминальные лидеры со всего СНГ, где в частности постановили: отныне на вопрос «ты вор?» необязательно будет давать правдивый ответ.
До этого «вор в законе» был обязан отвечать положительно, даже если его об этом спрашивал полицейский, так как в противном случае «авторитет» подмочил бы свою репутацию.