Президент Армении Армен Саркисян 18 февраля подписал законы, которые ужесточают наказания за преступления, совершенные лидерами организованной преступности, так называемыми «авторитетами» и «ворами в законе», сообщил Sputnik Армения

Ранее в этот день парламент страны окончательно одобрил изменения в Уголовный кодекс, направленные на борьбу с преступной иерархией. За проголосовали 73 депутата, против — 20, воздержались — 15.

Теперь создание уголовной группировки будет караться лишением свободы сроком на 5-10 лет, причем наказание ужесточается, если преступная организация создана «вором в законе» или «авторитетом».

«Приняв поправки, законодательный орган урегулировал сферу отношений, формирующихся в узком кругу лиц, которые не распространены в нашем обществе, но изредка проявляются негативным образом», — расплывчато сообщила пресс-служба армянского президента.

Свои против приезжих. На Украине разгорается война воров в законе © РИА Новости, Андрей Луковский | Перейти в фотобанк

Однако «воры в законе» уже подготовили «симметричный ответ» армянским властям, пишет местная газета Грапарак.

По ее данным, еще в декабре в Армению слетелись криминальные лидеры со всего СНГ, где в частности постановили: отныне на вопрос «ты вор?» необязательно будет давать правдивый ответ.

До этого «вор в законе» был обязан отвечать положительно, даже если его об этом спрашивал полицейский, так как в противном случае «авторитет» подмочил бы свою репутацию.