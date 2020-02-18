Граждане Украины видят, что произошло со страной за годы после Майдана, в массовом сознании происходят изменения, и эти изменения могут проявиться, когда люди пойдут голосовать. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру журналист и общественный деятель Сергей Форест

«Люди ведь и так видят, что произошло в стране за последние пять лет. Улучшений не произошло. А произошло что? Украина заняла первые места по смертности, потому что умирает в два раза больше, чем рождается. По коррупции, которая достигла необычайных масштабов. По росту цен, тарифы на газ, на тепло, на электроэнергию выросли в несколько раз. Уровень жизни упал, и люди в отчаянии стали выезжать из страны. Вот что произошло», — сказал Форест.

По его словам, «конечно, простой человек это все понимает, в массовом сознании будут изменения, но пока визуально это не проявляется». Царев: Если рейтинг Зеленского упадет, в апреле Тимошенко и олигархи попытаются его снести © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Люди ходят серые, без надежды, они думают о куске хлеба. Но эти изменения в сознании могут проявиться, когда люди пойдут голосовать. Как это произошло уже, когда массово проголосовали за [Владимира] Зеленского, чем на самом деле высказали своё негативное отношение к политике, проводимой [Петром ] Порошенко. То же самое может проявиться на местных выборах, и, конечно же, на парламентских выборах это проявится. Если не будет улучшений, то люди скажут свое "против" уже этой власти», — отметил общественный деятель.

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