Глава МИД Украины Вадим Пристайко предложил создать «коридор безопасности» под контролем ОБСЕ вдоль украинско-российской границы. Об этом он заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале ICTV в понедельник, 17 февраля

Вадим Пристайко как мастер камуфляжа. До чего довел язык главу МИД Украины в Риме © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк отметил, что для Киева принципиальной позицией остается установление контроля над украинско-российской границей.

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«Это идеальный вариант, над которым работает и правительство, и президент, и все остальные. Каким образом мы придем к этому — этот неидеальный путь к этому идеальному варианту — возможен тот, что, например, был предложен в первом "Минске" еще в 2014 году, когда было записано то, что вдоль украинско-российской официальной границы создается коридор безопасности под контролем ОБСЕ. К большому сожалению, большинство забыли о том, что такое достигнуто было соглашение, и в этом контексте не продвигается развитие наших переговоров», — заявил Пристайко.

По его словам, пока что больше обсуждаются варианты введения миротворцев и «совместных патрулей», состоящих из представителей ЛДНР, ОБСЕ и Национальной полиции Украины.