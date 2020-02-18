Министерство иностранных дел Украины вызвало временного поверенного в делах РФ и выразило протест в связи с задержанием четырех браконьеров в Азовском море. Соответствующую информацию опубликовали 17 февраля на сайте ведомства

Мюнхенская конференция и украинские браконьеры © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк говорится в материале.

В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.

Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря.

По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставная сеть. Капитан судна заявил об отсутствии у него документов и разрешений на вылов биологических ресурсов, он также признал браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море.