«Семнадцатого февраля 2020 года в министерство иностранных дел Украины был вызван временный поверенный в делах Российской Федерации на Украине и выражен протест в связи с задержанием российской стороной четырех украинских рыбаков в Азовском море», — говорится в материале.
В ходе встречи российской стороне было передано требование безотлагательно освободить украинских рыбаков, рыболовное судно и вернуть весь инвентарь.
Ранее сотрудники крымского погрануправления ФСБ РФ заявили о задержании браконьерского судна с четырьмя гражданами Украины на борту в западной части Азовского моря.
По данным российских пограничников, в ходе осмотра выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова — ставная сеть. Капитан судна заявил об отсутствии у него документов и разрешений на вылов биологических ресурсов, он также признал браконьерский способ добычи рыбы в Азовском море.