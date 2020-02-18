Доклада «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе» - не провокация и не зрада, а отражение видения Европы относительно того, что конфликт в Донбассе затянулся. Об этом глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев сказал в интервью изданию Украина.ру 17 февраля

12 пунктов: что предлагают в Мюнхене для урегулирования в Донбассе © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский выступил с программной речью на Мюнхенской конференции по безопасности. При этом скандальной оказалась публикация доклада «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», подготовленного группой европейских, российских и украинских экспертов.

Документ был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, потом перестал быть доступным для посетителей интернет-ресурса, но вскоре вновь появился. Его раскритиковали американские дипломаты и сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко, посчитавшие доклад отражением «российской точки зрения».

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«Порошенко может сколько угодно говорить, что "12 шагов" — это провокация [президента РФ Владимира] Путина, но даже если Путин этим воспользовался, это отражает видение коллективного Запада, прежде всего, Франции и Германии, относительно того, что конфликт [в Донбассе] затянулся и, собственно, должен быть урегулирован. Причем вне зависимости от желания Украины — хочет она или нет, а за счет Украины», — отметил Золотарев.

Он также обратил внимание, что от документа никто не отказался, несмотря на критику и заявление МИД Украины о том, что тезисы доклада не соответствуют официальной позиции украинских властей.

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