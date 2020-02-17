В своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал объективную реальность. Об этом в интервью изданию Украина.ру 17 февраля рассказал политтехнолог Андрей Золотарёв

12 пунктов: что предлагают в Мюнхене для урегулирования в Донбассе © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Зеленский выступил с программной речью на Мюнхенской конференции по безопасности. Там он, в частности, заявил, что конфликт на востоке Украины — это война в Европе, и закончится она не раньше, чем под контроль Киева вернутся Крым и Донбасс.

Президент Украины выступал на фоне скандальной публикации доклада «12 шагов к усилению безопасности в Украине и евроатлантическом регионе», который включал в себя 12 шагов, среди которых упоминался новый диалог между государствами Евроатлантического региона о построении взаимной безопасности и определение сфер выборочного взаимодействия между ЕС и Россией.

При этом документ, подготовленный группой европейских, российских и украинских экспертов, был опубликован на сайте Мюнхенской конференции по безопасности, но вскоре перестал быть доступным для посетителей интернет-ресурса, а потом вновь появился. Его раскритиковали американские дипломаты и эксперты, посчитавшие доклад отражением «российской точки зрения».

Кроме того, как заявила позднее пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко, тезисы доклада не соответствуют официальной позиции украинских властей.

- Андрей, как вы в целом оцениваете выступление украинского президента? Что главное могли бы выделить?

— Эффектно, но неэффективно. Собственно, пошли повторения, что у многих возникло ощущение, что Владимир Александрович [Зеленский] превращается в [экс-президента Украины Порошенко] Петра Алексеевича-lite: упоминания про самую сильную армию в Европе там… Но проблема в другом.

Послесловие к Мюнхенской конференции. Стратегическое терпение России © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

Тут, собственно, любой эксперт по переговорам скажет, что все сводится к формуле «что наше, то наше, а о вашем — поговорим». При таком формате сторонам будет очень сложно достигнуть согласия. Поскольку если хотят достичь компромисса, то ищут то, что объединяет, а не акцентируют внимание на тех моментах, которые неприемлемы для противной стороны.

К сожалению, Зеленский игнорирует ту реальность, которая может быть. Порошенко может сколько угодно говорить, что «12 шагов» — это провокация [президента РФ Владимира] Путина, но даже если Путин этим воспользовался, это отражает видение коллективного Запада, прежде всего Франции и Германии, относительно того, что конфликт затянулся и, собственно, должен быть урегулирован. Причем вне зависимости от желания Украины — хочет она или нет, а за счет Украины.

Собственно, всё идет к тому, что Украина по сути столкнется с той реальностью, когда ее поставят перед фактом. Вот эту реальность речь Зеленского напрочь игнорирует. Так что нет у Украины такого запаса времени и ресурсов, чтобы тянуть.

Андрей Золотарев. Биографическая справка © скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | скриншот с видео "UKRLIFE.TV" | Перейти в фотобанк - А почему вообще вокруг этих «12 шагов» разгорелся такой скандал?

— Собственно, тут надо отдать должное Порошенко, который любой шаг Зеленского превращает в зраду (предательство по-украински — Ред.). Вопрос в адекватности Петра Алексеевича, поскольку явно над ним довлеет этот фактор личностной обиды, что клоун, комедиант, которым он считает Зеленского, превратил его в политическое ничто. И, собственно, это превращает Петра Алексеевича в записного скандалиста, который во всем видит сдачу национальных интересов, предательство и так далее.

Поэтому здесь то, что он (доклад. — Ред.) потом появился, — это как раз говорит о том, что стороны хотели увидеть скандальную ситуацию, но от документа как такового никто не отказывается и никто не объявляет его провокацией, кроме Порошенко.

- И насколько эти «12 шагов» адекватны ситуации?

— Они описывают ту реальность, с которой столкнется Украина, если и дальше будет пытаться петлять. Когда Украина окажется перед фактом.