Учебная программа разработана при поддержке Национальной академии педагогических наук и Института педагогики Украины.
В одном из практических заданий подросткам предлагается с помощью игры выбрать вирус, смоделировать его распространение, понаблюдать за конечным результатом и обозначить свои выводы.
Стоит отметить, что по сюжету «биологического симулятора» Plague Inc геймеру нужно контролировать вспышку вирусной инфекции, адаптировать ее к разным условиям и в конечном итоге заразить и тем самым убить все население планеты.
Пані Віка вчить студентів pic.twitter.com/TgB4uWuhYT— Nℹ️ck⭕️layovℹ️ch 🇺🇦 (@tonyfoals) February 13, 2020
Украинские чиновники от образования уже не в первый раз черпают вдохновение в виртуальной реальности. Так, недавно в одном из учебников географии была обнаружена карта из компьютерной игры Skyrim.