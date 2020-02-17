Ученики школ Украины будут изучать биологию по компьютерной игре Plague Inc («Чума Инкорпорейтед»). Соответствующие рекомендации содержатся в сборнике учебных программ для старших классов «Профильная школа как путь к конкурентоспособной личности». На необычные методики преподавания 17 февраля обратили внимание пользователи Twitter

В украинском учебнике географии нашли вымышленную карту © Ivan Prymachenko / facebook программа разработана при поддержке Национальной академии педагогических наук и Института педагогики Украины.

В одном из практических заданий подросткам предлагается с помощью игры выбрать вирус, смоделировать его распространение, понаблюдать за конечным результатом и обозначить свои выводы.

Стоит отметить, что по сюжету «биологического симулятора» Plague Inc геймеру нужно контролировать вспышку вирусной инфекции, адаптировать ее к разным условиям и в конечном итоге заразить и тем самым убить все население планеты.

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Украинские чиновники от образования уже не в первый раз черпают вдохновение в виртуальной реальности. Так, недавно в одном из учебников географии была обнаружена карта из компьютерной игры Skyrim.