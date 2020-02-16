Новое снижение взаимной симпатии россиян и украинцев связано с отсутствием компромисса по Минским соглашениям. Об этом рассказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасёв в недавнем комментарии агентству РБК

Партия политологов. Карасев рассказал, планирует ли он идти в политику © Facebook, Вадим Карасьов | Перейти в фотобанк

В России за эти четыре месяца доля респондентов с хорошим отношением к Украине резко упала: в январе их стало 42%, 47% респондентов относятся к соседней стране плохо или очень плохо.

На Украине отношение к России также ухудшилось. О хорошем отношении заявили 49% респондентов (на 5% меньше, чем в сентябре), о плохом — 39% (на 4% больше).

«Люди думали, что проблема была в том, чтобы поменять украинскую власть и с новой властью (не порошенковской, не националистической) — Россия будет искать компромисс, Но компромисс если получился, то по частностям — обмен пленными и так далее», — пояснил эксперт.

Граждане обеих стран разочарованы тем, продолжил политолог, что Владимир Зеленский уже десять месяцев находится у власти, но конфликт между Россией и Украиной не разрешается, а состояние холодной войны продолжается.

Несмотря на то, что ушла вражеская риторика и почти ежедневные взаимные обвинения, говорить, что отношения двух стран полностью поменялись, нельзя, резюмировал Карасев.