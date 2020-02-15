Он напомнил, что на территории страны продолжается военный конфликт, в результате которого прямо или косвенно пострадали миллионы человек.
«Кроме того, существенная часть территории Украины заминирована — пожалуй, по этому показателю страна занимает первое место в Европе. Ну и общая ситуация с правами и свободами граждан на фоне неэффективности правоохранительной системы, я думаю, тоже сыграла свою весомую роль», — сказал Гороховский.
С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.