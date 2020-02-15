Политолог Денис Гороховский на днях в интервью изданию Украина.ру рассказал, насколько обеспечена безопасность граждан на Украине

Полиция расследует «минирование» дома родителей Зеленского как теракт © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

«Кроме того, существенная часть территории Украины заминирована — пожалуй, по этому показателю страна занимает первое место в Европе. Ну и общая ситуация с правами и свободами граждан на фоне неэффективности правоохранительной системы, я думаю, тоже сыграла свою весомую роль», — сказал Гороховский.

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