Президент Украины Владимир Зеленский на предстоящей конференции в Мюнхене (14-15 февраля) опять попросит Запад помочь Украине в конфликте против Москвы, считает политолог Денис Гороховский

Как стало известно, Зеленский намерен 14-15 февраля принять участие в Международной конференции по безопасности в Мюнхене, где он собирается выступить с речью, посвященной Украине.

- Денис, как вы считаете, какие вопросы, касающиеся безопасности в Украине, может поднимать в своем выступлении в Мюнхене Владимир Зеленский? Какие факты он может привести и на какие аргументы может основываться в своих выводах о ситуации в Украине?

— Я думаю, что его выступление будет аналогично его выступлению в ООН, когда он рассказывал про стоимость одного патрона.

То есть, это будут достаточно обобщенные тезисы с главной мыслью о том, что миру нужно продолжать поддерживать Украину в ее конфликте с Россией. И на этом всё.

- Как по-вашему, насколько обеспечена безопасность граждан и государства в Украине? Почему она является одной из самых небезопасных стран в Европе?

— На территории Украины сейчас продолжается военный конфликт, в результате которого миллионы человек прямо или косвенно пострадали.

Донбасс: от экологической катастрофы до геноцида © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ну и общая ситуация с правами и свободами граждан на фоне неэффективности правоохранительной системы, я думаю, тоже сыграла свою весомую роль.

- А как вы оцените уровень безопасности на мирной территории страны, с учетом заказных убийств Шеремета, Вороненкова, Бузины, недавней попытки убийства депутата Киевсовета, в которой погиб его сын? О чем говорит перестрелка в Мукачево между группировками Ланьо и Балоги — бывшего и действующего депутатов Верховной Рады?

— Если мы говорим о заказных убийствах, то я бы разделял категорию политических и категорию криминальных бизнес-конфликтов, когда идет банальный передел собственности и сфер влияния.

Естественно, нераскрытые убийства негативно влияют на имидж страны. Не знаю, учитываются ли они в рейтинге безопасности, и если учитываются, то каким образом, но это однозначно отрицательный фактор.

Мы сегодня видим, что отдельные представители украинской власти всячески затягивают раскрытие этих убийств и даже когда уже существует доказательная база, которая была неоднократно публично озвучена.

- Как вы считаете, почему в Украине в последние десять лет участниками или заказчиками резонансных преступлений являются штатные и внештатные сотрудники полиции и Службы безопасности Украины, как в случае с убийством Павла Шеремета?

— Я не готов комментировать эту тему глобально, поскольку не в курсе типичности таких ситуаций.

Что же касается непосредственно дела Шеремета, то, насколько мне известно из открытых источников, сотрудники СБУ не столько принимали непосредственное участие в подготовке или совершении преступления, сколько впоследствии курировали возможных исполнителей и соучастников.

То, что многие праворадикальные активисты сотрудничают со спецслужбами, которые используют их для решения определенных задач (как правило, внесудебных расправ над несогласными с режимом. — Ред.), — это ни для кого не секрет, это давно известный факт.

«На Украине нет неонацистов», - так решил Киевский хозяйственный суд, защищая боевиков из С14 © Украина.ру

Если бы, к примеру, их обвиняли не в убийстве, а в разбое или грабеже, то их бы "отмазывали" точно так же. То есть, тут интерес не в самом Шеремете, а в том, чтобы защитить конкретных людей.