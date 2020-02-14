Отставка Андрея Богдана с поста руководителя Офиса президента была заслуженной. Об этом 14 февраля в комментарии изданию Украина.ру рассказал политолог Павел Рудяков

Про уходящих либо плохо, либо ничего. Богдан как зеркало глобальных тектонических сдвигов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский 11 февраля уволил главу президентского офиса Богдана и назначил на его должность своего помощника Андрея Ермака.

По словам политолога, Андрей Богдан ничего не добился, находясь на должности руководителя администрации президента.

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«Помните, как только они сели на Банковую, он сказал: Мы переезжаем в "Украинский дом". Понятно, что это было в интересах застройщика Андрея Вавриша, его друга. Никуда не переехали. Потом Богдан взялся валить [мэра Киева Виталия] Кличко, не свалил… Это заслуженная отставка, он мало что сделал, хотя много шумел, много пиарился, заслоняя президента», — рассказал Рудяков.

При этом Андрей Богдан мало участвовал в работе Офиса президента, не занимаясь даже документооборотом.