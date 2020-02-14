Российские актеры Федор Добронравов и Анатолий Васильев вместе работают над созданием нового сезона сериала «Сваты». Об этом сообщил Добронравов, передает 13 февраля «Собеседник»

Сериал «Сваты». Добронравов рассказал, как протащил своего сына в картину © kinopoisk.ru Федора Добронравова, который оказался на пике славы.

Кроме того, по политическим причинам на два с половиной года съемочный процесс на Украине приостановили.

Недавно в Белоруссии стартовали съемки нового сезона «Сватов».

«Я знал, что работа будет продолжаться. Это выдумки, что сериал закрыт. Ничего не закрывалось. Мне также звонили журналисты, говорили, якобы Николай Добрынин [исполняет роль Митяя] отказался сниматься — полный бред», — сказал Добронравов.

Он также отреагировал на слухи о своей «кончине», которые несколько раз распространяли в социальных сетях.

«Пишут, что я умер, или в больнице лежу — уже смешно. Люди сочиняют — публика покупает. Очень много раз писали, что у меня инсульт, что я ухожу из профессии. Постоянно звонили близкие, узнавали, что случилось. Крайне подло и безответственно — сочинять подобное. А вдруг после таких новостей что-то случится с моими родственниками или знакомыми, удар, к примеру», — возмутился актёр.

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