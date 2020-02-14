2020 год должен был стать переломным для строительства украинских дорог, но этого не случится ввиду неоправданного оптимизма властей. Об этом в ходе пресс-конференции 13 февраля сообщил руководитель центра анализа и стратегий Игорь Чаленко

Кущ: Если страной руководят «шоумены», она получает «шоу» вместо железной дороги © Facebook, Алексей Кущ

Он напомнил, что власть хотела 100% от акциза на топливо переводить в Дорожный фонд, и за счет других источников финансирования планировалось выйти на бюджет в 70 млрд гривен, однако местные властей воспротивились передачи части топливного акциза в Киев.

Исходя из этого, рассуждает эксперт, озвученные планы — далеко не грандиозные, а даже недостостаточные, учитывая уровень нынешней инфраструктуры: они были бы большими, если бы 100% акциза на топливо переходили в Дорожный фонд.

Реалистичный сценарий, по его словам, 31,5 млрд гривен «Укравтодора». В этом году никаких 4 тысяч километров дорог — а по оптимистическому сценарию вообще называют 6 тысяч километров — не будет построено.

«Будет точно капремонт 1300 км путей, вторая возможность — привлечение средств из банков под госгарантии — не думаю, что будет воплощена на 100%. И третья возможность — 35 млрд гривен — можно разделить на три части. Миллиардов 10 можно привлечь под конец года», — прогнозирует Чаленко.

Недостаток средств вскроется в сезон работ — с конца марта/начала апреля до августа. Дальше с деньгами будет намного хуже, прогнозирует специалист.