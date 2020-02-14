Мухин: Украина находится в состоянии гражданской войны. О какой безопасности можно говорить?
Мухин: Украина находится в состоянии гражданской войны. О какой безопасности можно говорить?
© РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк
По данным представителей республики, огонь велся с 07:20 до 08:10.

Украинские силовики выпустили 10 мин калибра 120 мм и пять мин калибра 82 мм.

Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.

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Лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже 9 декабря призвали к полному прекращению огня в Донбассе до конца 2019 года. Однако обстрелы прифронтовых поселков у линии разграничения продолжаются до сих пор.

По данным ООН, жертвами конфликта на юго-востоке Украины с 2014 года стали 13 тысяч человек.