По данным представителей республики, огонь велся с 07:20 до 08:10.
Украинские силовики выпустили 10 мин калибра 120 мм и пять мин калибра 82 мм.
Информация о пострадавших и разрушениях сейчас уточняется.
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Лидеры «нормандской четверки» на саммите в Париже 9 декабря призвали к полному прекращению огня в Донбассе до конца 2019 года. Однако обстрелы прифронтовых поселков у линии разграничения продолжаются до сих пор.
По данным ООН, жертвами конфликта на юго-востоке Украины с 2014 года стали 13 тысяч человек.