«Советую Чубарову принять успокоительное и прекратить позорить крымско-татарский народ своими глупостями», — сказал Умеров.
По его словам, Чубаров фонтанирует бессмысленными идеями и законопроектами, «на большее у обанкротившегося политика фантазии не хватает».
Ранее бывший украинский депутат, глава признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров предложил внести в Уголовный кодекс Украины поправки, позволяющие наказывать за незаконное переселение в Крым.
*Деятельность организации запрещена на территории РФ