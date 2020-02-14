Глава национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал глупой и бессмысленной идеей предложение Украины наказывать россиян за переселение в Крым. Об этом 14 февраля сообщает РИА Новости

«Крым. Отечество. Навсегда»: фейки украинских СМИ о запуганных Чубаровым крымчанах сказал Умеров. По его словам, Чубаров фонтанирует бессмысленными идеями и законопроектами, «на большее у обанкротившегося политика фантазии не хватает». Ранее бывший украинский депутат, глава признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров предложил внести в Уголовный кодекс Украины поправки, позволяющие наказывать за незаконное переселение в Крым. *Деятельность организации запрещена на территории РФ

