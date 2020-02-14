«Крым. Отечество. Навсегда»: фейки украинских СМИ о запуганных Чубаровым крымчанах
«Крым. Отечество. Навсегда»: фейки украинских СМИ о запуганных Чубаровым крымчанах
«Советую Чубарову принять успокоительное и прекратить позорить крымско-татарский народ своими глупостями», — сказал Умеров. 

По его словам, Чубаров фонтанирует бессмысленными идеями и законопроектами, «на большее у обанкротившегося политика фантазии не хватает».

Ранее бывший украинский депутат, глава признанной экстремистской и запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа»* Рефат Чубаров предложил внести в Уголовный кодекс Украины поправки, позволяющие наказывать за незаконное переселение в Крым.

*Деятельность организации запрещена на территории РФ

 