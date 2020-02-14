Вооруженный конфликт в Донбассе необходимо заканчивать как можно быстрее, и именно для этого избирали президента Владимира Зеленского. Об этом артисты дуэта «Кролики» Владимир Данилец и Владимир Моисеенко рассказали в недавнем интервью журналисту Елене Бондаренко на Youtube-канале «Эхо Киева»

Когда закончится война, артисты собираются приехать в Донбасс и дать трехчасовой концерт дружбы и мира, пригласив на свое выступление недавних противников.

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«Принимать участие в братоубийственной войне мы не хотим. Наша позиция — это братоубийственная война, и наш народ должен понять, что это надо заканчивать как можно быстрее. И избирали нашего президента ради того, чтобы закончить эту войну. Этот конфликт оставит след в душе у каждого украинца…» — считает Данилец.