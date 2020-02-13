Харьковские правоохранители задержали патрульного полицейского, который ранил пассажира иномарки во время преследования. Об этом 13 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области

Отмечается, что в ночь на четверг на улице Зубарева трое мужчин распивали алкогольные напитки. Сотрудники патрульной полиции отреагировали на сообщение и прибыли на место, чтобы разобраться в ситуации. Дополнительный заработок. В Николаеве полицейские торговали наркотиками © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Однако водитель иномарки попытался скрыться от патрульных, и не реагировал на требования остановиться. Началось преследование», — говорится в сообщении.

Во время погони служебный автомобиль правоохранителей застрял в поле возле села Хролы Харьковского района. С целью остановки лейтенант полиции произвел три выстрела по автомобилю Subaru Forester.

Позже выяснилось, что водитель преследуемого автомобиля самостоятельно доставил в больницу Харькова пассажира, получившего два огнестрельных ранения. Сейчас он находится в больнице в тяжелом состоянии.