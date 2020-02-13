Ранее Мирзиёев призвал узбекских студентов в Казахстане, Киргизии и Таджикистане возвращаться для обучения на родину, где для этого запустили специальную программу. Поводом к этому стали многочисленные обращения родителей студентов, которые испытывают трудности с денежными переводами для своих детей и жалуются на качество образования в соседних странах.
В МИД Казахстана рассказали, что получили от узбекских властей официальные разъяснения на этот счет.
«Призыв к узбекским студентам связан с реформированием системы образования в соседней республике. Сейчас в Узбекистане создаются дополнительные условия для всех желающих граждан, обучающихся за рубежом, главным образом в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, чтобы продолжить обучение по месту жительства у себя на родине», — цитирует Sputnik официального представителя министерства Айбека Смадиярова.
Он добавил, что высшие учебные заведения Узбекистана в настоящее время увеличивают квоты и гранты для возвращающихся соотечественников.