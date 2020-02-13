МИД Казахстана прокомментировал массовый отъезд из страны студентов из Узбекистана к себе на родину. Причиной этого, сообщает 13 февраля Sputnik Казахстан, является призыв лидера соседнего государства Шавката Мирзиёева к молодежи возвращаться на обучение в узбекские вузы

В Узбекистане разработали пособие для журналистов в десяти томах © РИА Новости, Алексей Панов | Перейти в фотобанк

В МИД Казахстана рассказали, что получили от узбекских властей официальные разъяснения на этот счет.

«Призыв к узбекским студентам связан с реформированием системы образования в соседней республике. Сейчас в Узбекистане создаются дополнительные условия для всех желающих граждан, обучающихся за рубежом, главным образом в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане, чтобы продолжить обучение по месту жительства у себя на родине», — цитирует Sputnik официального представителя министерства Айбека Смадиярова.

Он добавил, что высшие учебные заведения Узбекистана в настоящее время увеличивают квоты и гранты для возвращающихся соотечественников.