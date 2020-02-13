Об отсутствии такого человека также свидетельствует тот факт, отметил эксперт, что одним из доказательств в ходе импичмента было видео о том, как посол США говорит украинским политикам, как Трампа скоро уберут из власти, и как вскоре все будет хорошо.
«После того, как этот скандал вспыхнул, Зеленский (как бы он себя ни вел, и что бы не говорил), повел себя как слабый политик, не оказавший никакой поддержки Трампу в этой трудной ситуации, для него является сбитым летчиком», — пояснил Данилин.
Таким образом, подчеркнул политолог, президент Зеленский в глазах Трампа из потенциального партнера превратился в недоговороспособного и неадекватного политика.
Слова спикера прозвучали в ходе пресс-конференции на тему «Трамп на коне, Украина на кону. Состоится ли "большая сделка" между США и Россией?» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.