По его словам, все законодательные движения по контролю над табаком — это не более чем внедрение европейских норм, которые нипочем «сигаретникам».
«Законопроект, если он будет принят, не ударит по сигаретной отрасли. Так как табачные фабрики всегда нацелены на большее потребление их товаров людьми, и табачные лоббисты есть и будут всегда при деле», — пояснил Гарбарук.
Эксперт подчеркнул, что документ не решит проблему теневого рынка (производство, логистика и реализация), который только будет расти ввиду повышения табачного акциза.
Экономист утверждает, что контрабанду можно побороть/ограничить решением продавать сигареты в строго отведенных, сертифицированных местах, а не во всех киосках, как сейчас, что позволит отследить официальные продажи.
Большие магазины/супермаркеты, уточнил Гарбарук, должны продавать табачные изделия только в отдельных и также лицензированных под конкретно такую деятельность помещениях с отдельным кассовым аппаратом.
Государство, в свою очередь, должно иметь право проводить рейды и контрольные закупки в этих специализированных магазинах, а рекламу сигарет нужно регулировать жестче, подытожил специалист.