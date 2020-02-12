Законопроект №2813, усиливающий борьбу с курением и табачной сферой в Украине, не сможет ограничить или побороть подпольную торговлю сигаретами. Об этом 11 февраля рассказал экономист Игорь Гарбарук на пресс-конференции в Киеве

Белорусские контрабандные сигареты наводнили регионы России - исследование © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Законопроект, если он будет принят, не ударит по сигаретной отрасли. Так как табачные фабрики всегда нацелены на большее потребление их товаров людьми, и табачные лоббисты есть и будут всегда при деле», — пояснил Гарбарук.

Эксперт подчеркнул, что документ не решит проблему теневого рынка (производство, логистика и реализация), который только будет расти ввиду повышения табачного акциза.

Экономист утверждает, что контрабанду можно побороть/ограничить решением продавать сигареты в строго отведенных, сертифицированных местах, а не во всех киосках, как сейчас, что позволит отследить официальные продажи.

Большие магазины/супермаркеты, уточнил Гарбарук, должны продавать табачные изделия только в отдельных и также лицензированных под конкретно такую деятельность помещениях с отдельным кассовым аппаратом.

Государство, в свою очередь, должно иметь право проводить рейды и контрольные закупки в этих специализированных магазинах, а рекламу сигарет нужно регулировать жестче, подытожил специалист.