Ранее во вторник, 11 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с поста главы ОП и назначении на его должность своего помощника Ермака.
«Я думаю, что ключевой вопрос — это внешнеполитический ориентир… Основное — это не просто смена людей. Это, на мой взгляд, генеральный курс, который избран как ключевой для развития Украины», — заявил Соболев.
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Он пояснил, что поскольку Ермак в Офисе президента отвечал за «российское направление», то именно оно и может стать генеральным курсом Украины.
При этом он подчеркнул, что на Украине «все бывает», поэтому он не стал бы оценивать по фамилиям, а только по делам.