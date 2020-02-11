Замглавы фракции ВО «Батькивщина» Сергей Соболев связывает назначение Андрея Ермака руководителем Офиса президента Украины с возможным изменением курса страны в сторону России. Он сказал об этом агентству Интерфакс-Украина 11 февраля

«Большие ротации»: Бизяев считает, что Богдан останется в системе власти Украины © Facebook, Руслан Бизяев Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Богдана с поста главы ОП и назначении на его должность своего помощника Ермака.

«Я думаю, что ключевой вопрос — это внешнеполитический ориентир… Основное — это не просто смена людей. Это, на мой взгляд, генеральный курс, который избран как ключевой для развития Украины», — заявил Соболев.

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Он пояснил, что поскольку Ермак в Офисе президента отвечал за «российское направление», то именно оно и может стать генеральным курсом Украины.

При этом он подчеркнул, что на Украине «все бывает», поэтому он не стал бы оценивать по фамилиям, а только по делам.