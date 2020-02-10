На Украине В 2019 году вопреки разрухе и экономическому кризису реальная зарплата штатных сотрудников выросла на 9,8%. Как отмечает Нацбанк в инфляционном отчете за январь 2020 года, это связано с тем, что очень много граждан дефицитных рабочих специальностей уезжают работать за границу

«Согласно результатам опросов предприятий, треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство. Это наибольшее значение за последние годы», — сказано в отчете.

Как уточняется, нехватка рабочей силы ощущалась во всех базовых видах деятельности. Однако в перерабатывающей промышленности и строительстве эта проблема стоит наиболее остро.

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Лизан: «Россия делает ставку не на трудовых мигрантов, а на новых граждан» © Facebook, Иван Лизан

Только в одной Польше в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов составляло почти 1 млн человек, при этом значительная часть трудовых мигрантов — обладатели дефицитных рабочих профессий.