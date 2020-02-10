«Согласно результатам опросов предприятий, треть предприятий отмечала недостаток рабочей силы среди крупнейших факторов, ограничивающих их способность увеличивать производство. Это наибольшее значение за последние годы», — сказано в отчете.
Как уточняется, нехватка рабочей силы ощущалась во всех базовых видах деятельности. Однако в перерабатывающей промышленности и строительстве эта проблема стоит наиболее остро.
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В отчете НБУ отмечается, что главным фактором нехватки рабочих рук стала массовая трудовая миграция украинцев, выехавших работать в Россию, Чехию и Польшу, где они по своим специальностям могут зарабатывать существенно больше.
Только в одной Польше в 2019 году количество украинских трудовых мигрантов составляло почти 1 млн человек, при этом значительная часть трудовых мигрантов — обладатели дефицитных рабочих профессий.