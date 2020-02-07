«Надо различать выступления спортсменов за рубежом, в том числе и в Российской Федерации, и выступления артистов. Для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора», — приводит слова Бородянского Telegram-канал Украина.ру
По его словам, если спортсмен не будет выступать за рубежом, он лишится баллов, необходимых ему для участия в крупных соревнованиях и бороться за медали.
Ранее стало известно, что украинские художественные гимнастки планируют выступить на соревнованиях в РФ.