Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что украинским спортсменам необходимо выступать на соревнованиях во всем мире, в том числе и в России. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, сообщает Telegram-канал Украина.ру со ссылкой на «Интерфакс», 7 февраля

«Надо различать выступления спортсменов за рубежом, в том числе и в Российской Федерации, и выступления артистов. Для того чтобы эффективно бороться за медали в мире, мы должны выступать на территории государства-агрессора», — приводит слова Бородянского Telegram-канал Украина.ру

Главное не победа, а участие: новая стратегия развития спорта в Украине © dsmsu.gov.ua

Ранее стало известно, что украинские художественные гимнастки планируют выступить на соревнованиях в РФ.