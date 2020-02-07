Насекомых общим весом 480 килограммов перевозил гражданин Белоруссии. Таможенники изъяли 24 коробки с грузом и передали их сотрудникам Россельхознадзора.
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Инспекторы выяснили, что груз попал в Россию без ветеринарных и сопроводительных документов. Не было на ящиках и маркировочных этикеток с указанием срока годности и условий транспортировки.
В итоге сверчков отправили на утилизацию в «Унечский ветсанутильзавод». Способ, каким расправились с необычным грузом, в сообщении не уточняется.
Ферма, которая занимается выращиванием насекомых, появилась в Белоруссии в 2016 году. Здесь выращивают несколько видов насекомых, в том числе сверчков. Из них делают удобрения и корма для экзотических животных.