Партию замороженных сверчков обнаружили сотрудники российской таможни в микроавтобусе с белорусскими номерами на автотрассе Сураж – Костюковичи. Об этом 7 февраля сообщил Sputnik Беларусь со ссылкой на Федеральную службу РФ по ветеринарному и фитосантарному контролю

Насекомых общим весом 480 килограммов перевозил гражданин Белоруссии. Таможенники изъяли 24 коробки с грузом и передали их сотрудникам Россельхознадзора.

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«Белоруссия превращается во второй извод Украины, там те же тлетворные процессы» – Безпалько © РИА Новости, Владимир Трефилов

В итоге сверчков отправили на утилизацию в «Унечский ветсанутильзавод». Способ, каким расправились с необычным грузом, в сообщении не уточняется.

Ферма, которая занимается выращиванием насекомых, появилась в Белоруссии в 2016 году. Здесь выращивают несколько видов насекомых, в том числе сверчков. Из них делают удобрения и корма для экзотических животных.