«Вопроса языка в стране нет, людям все равно. Его качают политики», — сказала Полякова.
Она обратила обратила внимание на то, что вначале нужно поднимать на Украине уровень жизни.
«Посмотрите на наши дороги! Почему я должна ехать 300 километров 14 часов? Нет залов [концертных] или же они не отапливаются зимой, а летом в них, как в бане. Люди хотят куда-то ходить, но не могут купить билеты. Так поднимите уровень жизни, чтобы люди могли платить за билеты на концерты. Тогда уже можно говорить о развитии украинского искусства и культуры. Чтобы люди могли тут зарабатывать», — высказалась Полякова.
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Она напомнила, что раньше на Украине вообще можно было стать звездой, только если тебя признают в России.