Украинская певица Оля Полякова 6 февраля в программе «Право на власть» высказалась на тему языкового вопроса в стране

«Это югославский сценарий»: Быстряков назвал ответственного за языковой раскол на Украине © rian.com.ua | rian.com.ua | Перейти в фотобанк

Она обратила обратила внимание на то, что вначале нужно поднимать на Украине уровень жизни.

«Посмотрите на наши дороги! Почему я должна ехать 300 километров 14 часов? Нет залов [концертных] или же они не отапливаются зимой, а летом в них, как в бане. Люди хотят куда-то ходить, но не могут купить билеты. Так поднимите уровень жизни, чтобы люди могли платить за билеты на концерты. Тогда уже можно говорить о развитии украинского искусства и культуры. Чтобы люди могли тут зарабатывать», — высказалась Полякова.

Больше новостей о языковом законе читайте в Telegram-канале Украина.ру

Она напомнила, что раньше на Украине вообще можно было стать звездой, только если тебя признают в России.