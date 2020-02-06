Известно, что это произошло во время перерыва, объявленного по требованию парламентских фракций.
После того, как Тимошенко заняла место Дмитрия Разумкова, к ней на подмогу поспешил депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко, однако дорогу ему преградил член фракции «Слуги народа» Артем Дмитрук. Между этими нардепами и произошла стычка.
Возле президиума ВР собрались депутаты от «Слуги народа», также туда зашли руководители парламента. Разумков стоял рядом с Тимошенко, занявшей его рабочее место.
Стоит отметить, что в четверг, 6 февраля, парламент должен рассмотреть спорный законопроект об открытии рынка земли, однако депутаты не подняли еще ни одного вопроса повестки дня, поскольку сразу после открытия заседания был объявлен первый перерыв.
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Согласно регламенту, фракция может на одном заседании Рады лишь раз просить перерыв, и сегодня уже все фракции, кроме «Слуги народа», это сделали.