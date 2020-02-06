В четверг, 6 февраля, в Верховной Раде произошла потасовка между депутатами произошла потасовка после того, как лидер фракции ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко, войдя в зал через двери для президиума, заняла место спикера парламента. Трансляцию вели украинские телеканалы

Час триумфа и фатальное невезение Юлии Тимошенко © AP, Sergei Chuzavkov | AP, Sergei Chuzavkov | Перейти в фотобанк

После того, как Тимошенко заняла место Дмитрия Разумкова, к ней на подмогу поспешил депутат от «Батькивщины» Сергей Власенко, однако дорогу ему преградил член фракции «Слуги народа» Артем Дмитрук. Между этими нардепами и произошла стычка.

Возле президиума ВР собрались депутаты от «Слуги народа», также туда зашли руководители парламента. Разумков стоял рядом с Тимошенко, занявшей его рабочее место.

Стоит отметить, что в четверг, 6 февраля, парламент должен рассмотреть спорный законопроект об открытии рынка земли, однако депутаты не подняли еще ни одного вопроса повестки дня, поскольку сразу после открытия заседания был объявлен первый перерыв.

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Согласно регламенту, фракция может на одном заседании Рады лишь раз просить перерыв, и сегодня уже все фракции, кроме «Слуги народа», это сделали.