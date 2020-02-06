В понедельник, 3 февраля, на согласительном совете Верховной Рады депутаты от «Батькивщины» и ОПЗЖ раскритиковали проект Трудового кодекса, которым предлагается отменить 38 международных конвенций, 8-часовой рабочий день и двухдневный выходной на неделю.
По словам Лесика, в Харькове недавно прошел митинг профсоюзов, но власть «игнорирует, живет в своем миру, оторвана от жизни». При этом сами рабочие ничего сделать не могут, отметил он.
«В данном случае по одиночке все недовольны и ждут своей участи, пока оно не коснется каждого — моя хата с краю, ничего не знаю. Но когда коснется, то права никто защитить уже не сможет. От социального государства ничего не останется», — заявил политик.
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Он рассказал, что многие его знакомые не смогли жить в таких условиях и уехали за границу. К тому же стремятся и молодые украинцы, только окончившие вузы.
Это, по словам Лесика, в свою очередь ведет к дефициту молодых специалистов. В частности, ввиду того, что профтехобразование на Украине почти лишено финансирования, «работать реально некому».
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