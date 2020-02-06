Харьковские рабочие недовольны условиями труда, но сделать ничего не могут. Об этом член политсовета политической партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Андрей Лесик рассказал в интервью изданию Украина.ру 4 февраля

Василец приравнял новый Трудовой кодекс Украины к закону о рабовладельцах © Facebook Дмитрия Васильца

По словам Лесика, в Харькове недавно прошел митинг профсоюзов, но власть «игнорирует, живет в своем миру, оторвана от жизни». При этом сами рабочие ничего сделать не могут, отметил он.

«В данном случае по одиночке все недовольны и ждут своей участи, пока оно не коснется каждого — моя хата с краю, ничего не знаю. Но когда коснется, то права никто защитить уже не сможет. От социального государства ничего не останется», — заявил политик.

Подробнее о трудовом законодательстве Украины читайте в Telegram-канале Украина.ру

Он рассказал, что многие его знакомые не смогли жить в таких условиях и уехали за границу. К тому же стремятся и молодые украинцы, только окончившие вузы.

Это, по словам Лесика, в свою очередь ведет к дефициту молодых специалистов. В частности, ввиду того, что профтехобразование на Украине почти лишено финансирования, «работать реально некому».

С полным текстом интервью вы можете ознакомиться на нашем сайте.