Харьков - крупнейший научный и промышленный центр Украины. Чем сегодня живет город, почему радикалы воюют здесь с памятью о маршале Жукове, что происходит с известными во всем СНГ харьковскими предприятиями? На эти и другие вопросы изданию Украина.ру ответил член политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» харьковчанин Андрей Лесик

Непотопляемый Кернес: мэр Харькова готов к борьбе с командой президента Зеленского © Facebook, Геннадий Кернес | Перейти в фотобанк - Андрей, как вы в Харькове ощущаете влияние Киева на экономику, политику и социальную жизнь? Чувствуются ли в Харькове политические веяния из столицы Украины?

— Харьков всегда был мощным транспортным узлом, торговым центром, молодежным центром, промышленным центром. По большому счету влияние Киева — ну, лишь бы не мешали.

Народ просто в недоумении, что вообще происходит каждый день: какие-то стрессы, какие-то непонятные ситуации происходят, которые направлены на уничтожение государства. Люди заняты выживанием с утра до ночи, чтобы заработать на коммуналку, у кого есть дети — прокормить детей. Многие вынуждены ездить на заработки.

У меня много товарищей, друзей, к сожалению, не смогли в этих условиях жить: кто в Польшу уехал, кто в Россию. И люди смотрят на это безобразие, отсутствие законов и понимают, что мы куда-то летим не туда, куда надо.

Молодежь тоже ставит себе за цель, к сожалению, покинуть нашу страну, окончив вуз. Мы не можем, получается, сформировать нормальную базу для того, чтобы люди имели возможность работать. Но кто остается, они сильные, и не благодаря, а вопреки.

Бои не местного значения. Что на самом деле произошло с Зеленским в Харькове © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк - Кто же в этом виноват? Получается, вы вините в этом власть?

— Моя позиция: парламент, который мы выбрали, — это профнепригодные люди. Эти 30-летние ребята вообще не понимают, что они делают. Как этот парень на одном из эфиров про собаку сказал (речь идет о депутате от «Слуги народа» Евгении Брагаре, который предложил пенсионерке продать породистую собаку, чтобы расплатиться за коммунальные услуги. — Ред.). Был с ним на одном из эфиров на «4 канале», и он сказал, что мы собираемся пополнять бюджет за счет продажи земли. Что они плетут?

Нельзя продавать украинскую землю — это важно. Они и предприятия стратегические распродают: то давайте отдадим железную дорогу непонятно кому, то давайте с молотка продадим «Укрпочту», то еще что-нибудь. Совершенно глупые люди. Такие вещи стратегического значения должны быть в руках государства.

Вместо того чтобы поднимать промышленность, развивать экономику, восстанавливать добрососедские отношения с Российской Федерацией, у нас продолжается эта антироссийская истерия.

Вчера смотрел интервью Мехти Логунова (харьковского ученого, которого украинский суд по надуманному обвинению в 2018 году приговорил к 12 годам тюрьмы за госизмену. — Ред.). То есть умного человека, который заинтересован в том, чтобы строить предприятия, которые занимались бы переработкой вторсырья, просто обвинили в сепаратизме, впаяли ему 12 лет и выдворили из страны. Вот что делает власть с активными людьми, в том числе и [президент Украины Владимир] Зеленский.

А при Зеленском что? Демонтаж страны идет в прямом смысле слова. Знищення (укр. «уничтожение». — Ред.) государственности, знищення промышленности, и самое главное, рынок земли, который продадут.

«Страна летит в пропасть». О чём спорили на согласительном совете в Верховной Раде Украины © Facebook, Верховна Рада України - К слову о промышленности. Вчера (3 февраля. — Ред.) на согласительном совете Верховной Рады сообщили, что по итогам 2019 года баланс внешней торговли товарами и услугами Украины сведен с дефицитом $12 миллиардов. Глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко и сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко заявили, что промышленное производство «падает ежемесячно» и вообще «летит в пропасть».

Можете рассказать, как обстоят дела в промышленной столице Украины? Какие предприятия авиа-, военной и тяжелой промышленности закрылись, какие закрываются?

— Да, всегда Харьков славился своими промышленными крупными предприятиями. А сегодня у нас, например, авиационный завод — просто банкрот. Просто уничтожено производство авиационное как таковое — 3 тысячи людей без работы. До всех этих событий [2014 года] заказчиком самолетов была Российская Федерация. По-моему, заказ был на 15 самолетов, прошлое руководство мне рассказывало.

С приходом же этих товарищей прыгающих все это, к сожалению, закончилось, и предприятия стратегические, например, Завод имени Малышева, остаются не у дел. Есть такое предприятие (работающее, слава богу) «Турбоатом», и тоже постоянно поднимаются вопросы о его приватизации.

Я говорю, что ж вы творите? Все лучшее должно быть в руках у государства. Частники из всего этого сегодня, к сожалению, выжимают последние соки, режут все на металлолом и продают. Это же история с Харьковским заводом тракторных двигателей — его уже порезали и забыли. Завод «Серп и молот» — то же самое: просто бурьяны растут там, где мы раньше работали.

Деградация. Украина катастрофически теряет промышленность и высокотехнологические отрасли © РИА Новости, Игорь Маслов | Перейти в фотобанк - А за счет чего выживают еще действующие предприятия Харькова после ослабления связей с российскими партнерами? В каком режиме работают?

— Переходят на сокращенные рабочие дни, к сожалению. Придумываются схемы, на которых, по сути говоря, зарабатывают посредники, но никак не конечный потребитель Украины. То есть создаются сложности — везут через Белоруссию или еще как-то продукцию.

А наша продукция всегда была востребована на рынке стран СНГ. То же самое касается завода «Южмаш»и (Днепропетровск). Или ТММ «Энергобуд» — это предприятие, которое до всех этих событий [2014 года] находилось в Харьковской области, в Малиновке, с инвестициями из Российской Федерации от «Банка ВТБ». Чем занималось предприятие? Оно занималось тем, что там гнули трубы для атомных электростанций: производили на территории Украины, заказы шли в Россию. Но с началом всех этих событий предприятие закрылось и переехало в Россию. Директор — жил со мной в одном доме — тоже переехал.

- Насчет сотрудников всех этих предприятий. На согласительном совете Тимошенко и Бойко, в частности, раскритиковали проект Трудового кодекса, которым 38 международных конвенций отменяются, 8-часовой рабочий день отменяется, двухдневный выходной тоже отменяется на неделю…

Ощущается ли недовольство среди рабочих в Харькове? Как вообще обстоят дела с рабочими местами?

Василец приравнял новый Трудовой кодекс Украины к закону о рабовладельцах © Facebook Дмитрия Васильца

В данном случае по одиночке все недовольны и ждут своей участи, пока оно не коснется каждого, — моя хата с краю, ничего не знаю. Но когда коснется, то права никто защитить уже не сможет. От социального государства ничего не останется.

- Я так понимаю, это предлагается из соображений привлечения инвесторов? Мол, украинцы могут работать больше, и производительность в стране повышается. Как по-вашему, это оправданно?

— Я думаю, что это неоправданная ситуация. Это просто, знаете, для того сделано, чтобы легче могли работодатели расставаться со своими сотрудниками. А безвиз помогает этим людям уезжать из страны и зарабатывать за границей. А в Харькове теперь не найдешь сотрудника профессионального на водоканал, каменщика и так далее.

При этом профтехобразование тоже уничтожается на корню. Кругом одни менеджеры, руководители, а работать реально некому. К тому же при [экс-президенте Петре] Порошенко финансирование ПТУ перевели на местные органы власти.

Минкульт Украины отказался признать бюст Жукова в Харькове памятником © РИА Новости, | Перейти в фотобанк - Вчера (3 февраля. — Ред.) Минкульт отказался включить в госреестр недвижимых памятников Украины бюст Георгию Жукову в Харькове. Националисты пытаются от него избавиться, местные власти, которые переименовывают проспект Григоренко в честь Жукова, очевидно, выступают против этого, а харьковчанам, по заявлениям полиции, якобы вообще все равно. А что происходит на самом деле?

— Маршал Жуков — это маршал Победы, который всегда был, есть и будет. Вся эта власть нацелилась на то, чтобы стереть историю, чтобы у нашей страны не было будущего. Переписывание истории — это все, чем могут заниматься нынешние горе-руководители. Вся эта тема про декоммунизацию — то же самое.

А в Харькове проспект имени маршала Жукова был, есть и будет. И на ближайшей сессии депутаты Харьковского горсовета это подтвердят.

- Действительно ли харьковчан не волнует судьба памятных знаков о Жукове?

— Нет-нет. Большинство харьковчан поддерживают то, чтобы сохранить историческое название. И маршал Победы — это тот маршал, который в сердцах каждого из нас, и людям небезразличен подвиг, который сделали советские солдаты.

А Харьков в целом — это город умных людей, которые мыслят здраво и понимают, что происходит.