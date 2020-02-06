В Израиле хорошие отношения с Россией служат козырем в предвыборной кампании. Об этом рассказал израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру, комментируя недавнюю встречу премьера Биньямина Нетаньяху с российским лидером Владимиром Путиным в Москве

Эскин о визите Нетаньяху в Москву: В Израиле хорошие отношения с Россией — электоральный козырь © РИА Новости, Нина Зотина

Отношения между Израилем и Россией важны прежде всего потому, подчеркнул Эскин, что между двумя странами установлены прочные исторические связи, и то, что каждый пятый израильтянин — выходец из России и говорит на русском языке.

Политолог также отметил, что в Израиле преуспели выходцы из Украины: председатель кнессета Йоэль Эдельштейн —русскоязычный житель Черновцов, а председатель крупной фракции «Ликуд» кнессета 18-го созыва Зеев Элькин— из Харькова.