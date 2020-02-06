«Нетаньяху во время своей избирательной кампании постоянно демонстрирует, что он именно тот человек, который способен наладить хорошие отношения с Россией. Это как козырь. Это важно подчеркнуть в отличие от США, где хорошие связи с Россией воспринимаются как минус», — сказал эксперт.
Отношения между Израилем и Россией важны прежде всего потому, подчеркнул Эскин, что между двумя странами установлены прочные исторические связи, и то, что каждый пятый израильтянин — выходец из России и говорит на русском языке.
Политолог также отметил, что в Израиле преуспели выходцы из Украины: председатель кнессета Йоэль Эдельштейн —русскоязычный житель Черновцов, а председатель крупной фракции «Ликуд» кнессета 18-го созыва Зеев Элькин— из Харькова.