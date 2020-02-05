Киеву очень сложно будет пытаться вернуть утерянные регионы, потому что им некуда возвращаться, в стране не создано общего объединяющего смыслового поля. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру известный политолог и философ Дмитрий Выдрин

По словам эксперта, победа зависит не только от материального фактора, но от силы смыслов: «Любая страна может осваивать, «окормлять», цивилизовывать, удерживать лишь те территории, которые может наполнить смыслами — через культуру, науку, упомянутое производство».

«Евросоюз укреплялся и господствовал над умами не мощью «Союза угля и стали», а общими смыслами жизни и смерти, любви и тревоги, будущего и прошлого», — сказал Выдрин, отметив, что даже эта могучая экономическая конструкция (ЕС — Ред.) начала «сыпаться», когда «истончились общеевропейские смыслы».

А что же расколотая войной Украина, удастся ли политикам «сшить» страну? Оснований для этого нет. Политолог подчеркнул, что «Украина даже не озаботилась проблемой смыслов, общих для всей страны». Арбузов: ЦРУ развенчало миф Майдана и пояснило, кто такой Бандера © из личного архива Сергея Арбузова

«Это и пантеон общих героев, и общее прошлое, которым можно гордиться, и общее будущее, к которому не стыдно стремиться… Куда могут «вернуться» ушедшие регионы? К каким общим «героям»? Представьте крымчан, поклоняющихся Бандере или их Владимирский собор с литургией греко-католиков. Какие общестрановые смыслы созданы за годы независимости культурой, искусством, производством? Тут не о «возвращении» надо думать, а о новых вызовах, разломах и драмах», — сказал Выдрин.

По словам политолога, иная ситуация в России: «Российский истеблишмент применяет сегодня минимум восемь технологий объединения страны», при этом «семь из восьми технологий не силовые, а именно смысловые».

«Это дает большой запас прочности. Более того, делает державу притягательной для других территорий», — констатировал эксперт.

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