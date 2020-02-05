Служба госбезопасности Латвии (СГБ) провела ряд обысков в Риге и Таллине по подозрению в нарушении международных санкций. Одним из объектов, в частности, являлся офис компании Baltijas mediju alianse, ретранслирующей российский Первый канал. Об этом в среду, 5 января, сообщило издание LSM

«Готова на войну с Россией?» Латвийский депутат рыдала на плече Сенцова © РИА Новости, Сергей Пивоваров | Перейти в фотобанк выяснили, что группа лиц по предварительному сговору обеспечила доступ к финансовым и хозяйственным ресурсам лицу, в отношении которого введены санкции Евросоюза «за действия, подрывающие территориальную целостность и суверенитет Украины».

Официально никаких имен названо не было, однако, по данным издания, подозреваемым по делу является совладелец и председатель правления Baltijas Мediju Аlianse Олег Солодов. Ему принадлежит 50% акций компании, еще 50% — россиянину Алексею Плясунову.

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Уголовное дело было открыто 19 декабря 2019 года по части 3 статьи 84 Уголовного закона Латвии. Статус подозреваемого присвоен двум лицам. В СГБ в интересах следствия пока воздерживаются от комментариев.

В компанию Baltijas Мediju Аlianse входит Первый Балтийский канал, ретранслирующий программы российского Первого канала, и рекламное и медийное агентство Ren TV Baltic и другие организации — всего 25 телеканалов Балтии.