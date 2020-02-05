В 2020 году пенсии на Украине будут повышены трижды в результате индексации и двухэтапного повышения минимальных выплат, передает «РБК-Украина» 5 февраля

Украинские пенсии-2020: кому и сколько дадут © РИА Новости, Павел Паламарчук | Перейти в фотобанк Сообщается, что первое повышение будет проведено уже в марте после автоматической индексации, в которой будет учтен уровень средней зарплаты и изменения средней зарплаты по Украине за минувший год (в 2020 году — показатель 9 476 гривны 84 копейки, или 24 тысячи рублей).

Индексацию проведут по формуле «50% инфляции + 50% изменения средней зарплаты за минувший год». Эксперты считают, что после такого перерасчета пенсии в среднем вырастут на 12-15%.

Следующий перерасчет будет произведен с 1 июля в связи с повышением прожиточного минимума. Так, минимальную пенсию повысят на 74 гривны — с 1 638 гривен (4 160 рублей) до 1 712 гривен (4 347 рублей). А 1 декабря минимальный размер выплат будет увеличен еще на 57 гривен, и до конца 2020 года составит 1 769 гривен (4 492 рубля).

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При этом работающих пенсионеров повышение пенсий не коснется именно в связи с повышением прожиточного минимума.

Кроме того, в конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский анонсировал программу дополнительных ежемесячных пособий (от 400 до 1 100 гривен, или 1-2,8 тысячи рублей) для пенсионеров возраста 80+. По словам главы государства, на ее выполнение выделено уже 13 миллиардов гривен (33 миллиарда рублей).

Также стоит отметить, что 2020 год станет последним для выхода на пенсию до достижения 60 лет. В этом году выплаты от государства в 59,6 лет смогут оформить женщины, родившиеся с 1 октября 1960 года по 31 марта 1961 года. Те же, кто родился после 1 апреля 1961 года, пойдут на заслуженный отдых лишь в 2021 году уже в 60 лет.