Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству направить $2,9 миллиарда, полученные «Нафтогазом» от «Газпрома», на реализацию инфраструктурных проектов и развитие медицины. Об этом 4 февраля сообщает «Интерфакс-Украина»

Коболев рассказал, где сейчас «газпромовские» $2,9 млрд и что с ними будет дальше © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк сказал Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Верховной Рады.

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В декабре 2019 года Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» $2,9 миллиарда по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.