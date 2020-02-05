«Мы планируем дополнительно направить средства на строительство дорог — это наш инфраструктурный приоритет, на другие инфраструктурные проекты, на медицинскую сферу и энергоэффективность. Один из планов — построить более 200 приемных отделений медицинской помощи по всей Украине», — сказал Зеленский на совещании с представителями Кабмина и Верховной Рады.
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В декабре 2019 года Россия и Украина подписали протокол по газовому сотрудничеству, который включает договоренности об урегулировании юридических разногласий. В их рамках «Газпром» уже выплатил «Нафтогазу» $2,9 миллиарда по вынесенным решениям Стокгольмского арбитража.