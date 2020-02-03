Ранее телеканал «1+1» опубликовал записи разговора диспетчера тегеранского международного аэропорта с пилотом местной авиакомпании Aseman Airlines, который заходил на посадку во время взлета самолета «МАУ». Пилот сообщил диспетчеру, что видел вспышку, а затем уверенно сказал, что это точно свет от ракеты.
«Группа по техническому расследованию крушения самолета «Международных авиалиний Украины» странным образом опубликовала секретный аудиофайл сообщений пилота самолета, который летел одновременно с украинским самолетом… Эти действия украинцев привели к тому, что мы перестали делиться с ними доказательствами», — заявил Резаифар.