Иран больше не будет делиться доказательствами по расследованию крушения авиалайнера МАУ с Украиной после утечки информации в СМИ этой страны. Об этом 3 февраля заявил директор по расследованию авиационных происшествий в Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резаифар

Украина.ру на Youtube Рамиль Замдыханов об отставке Суркова и украинском ТВ-канале для Донбасса — видео