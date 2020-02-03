Депутаты Рады манипулируют информацией о децентрализации и изменениях в Конституцию. Об этом 3 февраля сообщила всеукраинская общественная организация «Комитет избирателей Украины» в Facebook

Отмечается, что эксперты КИУ проанализировали основные заявления политических партий на тему внесения изменений в Конституцию Украины в части децентрализации (законопроект №2598).

Внимание было уделено выступлениям представителей партий в СМИ, публикациям на официальных сайтах партий, комментариям в СМИ, выступлениям на политических ток-шоу и заявлениям во время работы в Раде.

«В ходе анализа выявлен ряд манипуляций и преувеличений как со стороны представителей власти, так и оппозиции», — говорится в сообщении.

В манипуляциях уличили спикера Рады Дмитрия Разумкова, первого зампредседателя фракции «Слуги народа» Александра Корниенко и его коллегу Виталия Безгина, главу «Батькивщины» Юлию Тимошенко и сопредседателя фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко.

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В частности, КИУ назвал манипуляцией слова Разумкова о том, что президент Владимир Зеленский отозвал законопроект о децентрализации, чтобы лучше его проработать.

Как утверждает организация, законопроект был отозван только после того, как его остро раскритиковали другие фракции Рады из-за грубых процедурных ошибок, а оппозиционные депутаты отказались его рассмотреть.