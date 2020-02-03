Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал депутатов думать, о чем они говорят, помнить, откуда они пришли в парламент, и перестать жить в другой реальности. Он заявил об этом на заседании согласительного совета 3 февраля, передает «Украинская правда»

«Пусть продаст собаку». «Слуга народа» дал совет пенсионерке о том, как заплатить за услуги ЖКХ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги.

В связи с этим Разумков попросил нардепов более взвешенно относиться к тому, что они говорят во время общения с людьми.

«Думаю, что многие из тех, кто сегодня работает в Верховной Раде, разделяли позицию, что иногда создается впечатление, что когда человек попадает в ВР, то <…> люди начинают жить в какой-то другой реальности, оторванные от общества, оторванные от людей и от проблем, которые есть у людей. Не надо забывать, что ситуация может быстро измениться — <…> из удобных кресел ВР можно оказаться снова ближе к людям», — заявил он.

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Спикер также посоветовал коллегам почаще общаться с людьми, выслушивать их проблемы и пытаться помогать их решать. Он напомнил, что депутатский мандат — это не привилегия, а ответственность.

Тем временем зампредседателя фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук от имени руководства фракции извинилась за слова Брагаря.