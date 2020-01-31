По ее сведениям, у женщины в самолете поднялась высокая температура, а после посадки в салон лайнера зашли медики в костюмах химзащиты. Стюарды объявили на английском языке, что процесс снимать нельзя.
Те, кто объявления не понял, достали телефоны — бортпроводники начали их отнимать. Телефоны вынесли, однако спустя какое-то время мобильные вернули, но снятое попросили удалить, вспоминает собеседница издания.
«При выходе пассажиров снимали. У всех пассажиров взяли расписку о том, что они явятся в больницу для проведения обследования», — говорится в сообщении.
В свою очередь пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анна Ожиганова отметила, что не располагает информацией по данному случаю, но пояснила, что исследование на наличие коронавируса будет проводиться только в том случае, если пассажирка посещала Китай.